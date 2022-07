"Nos preocupan las peleas y las armas, pero está siendo un verano tranquilo"

Operativos especiales, refuerzos en las calles… Con la llegada del verano Gijón crece en población y también en actividades, por lo que la Policía Nacional amolda su forma de trabajo para garantizar la seguridad y mantener Gijón como una de las ciudades más seguras de España. El comisario Jesús Marcos Riaño, jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana defiende que está siendo “un verano tranquilo.

–¿En verano establecen protocolos específicos?

–Gijón multiplica su población y su actividad festiva y de ocio y en otros horarios. La gente en estas fechas hace cosas distintas, quiere salir, restaurantes, música, actividad hasta las tres o cinco de la mañana. No tiene nada que ver la actividad policial en verano en Gijón que en Oviedo. Es completamente distinta. Eso nos obliga a un esfuerzo de flexibilidad, pero lo primero es el servicio y cumplir los parámetros de seguridad en la calle. Es un esfuerzo.

–¿Ahora hay más efectivos?

–Tenemos 36 personas más ahora mismo. Son funcionarios en prácticas que vienen de la academia de Ávila (unos 16), más los trasladados a la comisaría de Gijón (unos veinte) que la Policía Nacional traslada en esta época del año.

–¿Está siendo un verano complicado policialmente hablando?

–Está siendo un verano tranquilo desde el punto de vista delincuencial. Y hay que tener en cuenta que ya han pasado las fiestas de Mareo, Castiello, Cabueñes… y también la Semana Negra y el Festival Metrópoli. Pero, afortunadamente, apenas ha habido incidentes. Están las cuatro peleas que podríamos decir que son inevitables por el consumo del alcohol y aquello que no es solo alcohol. A las ocho de la mañana ves gente volviendo de fiesta, unos bien y otros muy mal. Eso deriva en retrovisores rotos, quema de contenedores, peleas... Entonces sí que tiene influencia en la delincuencia. Pero nos adaptamos a eso.

–¿Preocupa algún delito?

–No hay ningún repunte. Es un verano tranquilo, dentro de una ciudad segura y tranquila. Cualquiera lo puede ver. Otra cosa es volver a casa con los zapatos en la mano a las ocho de la mañana. ¿Qué nos preocupa? Las peleas y la presencia de armas blancas, por eso hacemos muchos cacheos y controles.

–¿Cómo?

–Es difícil evitar las peleas, pero al menos intentamos evitar que sean con resultados fatales, por eso hacemos controles de armas. También los delitos sexuales. Gijón no es ajeno a lo que ocurre en toda España, pero sí quiero mandar el mensaje a todas las mujeres jóvenes de que, si en algún momento tienen la más mínima sospecha de que les han hecho algo, que vengan. Estamos para escucharlas, porque nos parece especialmente grave que no puedan salir de fiesta con tranquilidad.

–¿Hay casos de burundanga o “pinchazos” como en San Fermín?

–No estamos detectando ningún tipo de sustancia. Y eso del pinchazo me suena un poco extraño. Habíamos oído casos de sustancias en las bebidas, que es algo sencillo de hacer desde el anonimato, pero con un pinchazo por el roce... no sé. Pero no hay casos detectados en Gijón. Desde la Jefatura de Madrid nos piden que hagamos campañas de difusión, que contactemos con los hosteleros de las zonas de ocio, que ya lo hemos hecho y hemos obtenido informaciones muy útiles en este campo. Son ellos los que lo ven y es bueno tener una vía de comunicación rápida y ágil para prevenir e investigar.

–¿Qué se denuncia más?

–En el parte de denuncias de cualquier día, la mitad son por estafas. Hay que tener mucho cuidado. La población no debe entrar en un link ni responder los mensajes sms aunque parezca que vienen de su banco. Siempre que tengan dudas, que llamen directamente por teléfono a su sucursal. Las entidades nunca van a pedir las claves de la banca digital ni por sms ni por llamada. Pero las estafas nos tienen colapsados con el trabajo. Supone un gran desgaste de tiempo y esfuerzo.

–¿Preocupan los delitos cometidos por menores?

–El caso más grave fue el apuñalamiento ocurrido en La Arena. Aún no sabemos qué tipo de utensilio utilizó para las puñaladas, pero hay que recordar que el agresor era un niño de 13 años. Fue algo completamente aislado. No era un niño delincuente, aunque evidentemente tenía que ser una persona agresiva, pero era un hecho aislado. Otra cosa son las peleas.

–¿Cómo los que las fingían para robar bolsos en los bares de Fomento?

–Es un grupo de menas, que nos da mucha guerra. Organizaban peleas simuladas o utilizaban spray de pimienta para aprovechar el revuelo que se generaba en el bar para robar bolsos. Pero se les detuvo y ya están controlados y fichados. La mayoría eran menores.

–¿Y la banda de Trinitarios?

–Se han detenido a varios miembros. Aún no habían hecho delitos graves, más allá de la organización y empezar a comprometerse. No era un problema de seguridad ciudadana como el que hay en Madrid, que cada fin de semana tienen problemas. En Madrid quedan sin dedos, sin manos… porque van los machetes haciendo el molinillo en esas peleas. Cuando aquí vimos que empezaban a adoptar la vestimenta a jalearse en redes sociales… actuamos para detenerles a todos, saber quiénes eran, qué pretendía y dejarles claro que esto es Gijón y no íbamos a permitir que pasara como en Madrid. Se hace para evitar problemas mayores y, también, por su propio bien, que son chavales y están en el momento de elegir por dónde van en la vida.

–¿Y los padres?

–A veces te dan pena. Muchos vienen aquí y te explican que no se arreglan con ellos, que no son capaces de evitar la radicalización de sus hijos. Les quitan el móvil o no les dejan salir, pero se les escapan. Vienen a pedir ayuda, incluso. Muchos son padres que vienen de El Salvador, que marcharon de allí por evitar esa delincuencia, que huyeron de las maras y, de pronto, llegan aquí y el niño se les mete en los Trinitarios en Gijón. Haremos todo lo que podamos para ponerle freno.

–¿Hay trabajo coordinado con otros cuerpos policiales?

–Todos los viernes hay reuniones de coordinación para prevenir las fiestas y organizar el trabajo. El mejor ejemplo fue el rescate del niño que salió a la ventana en el barrio de Laviada y el control sobre el establecimiento de la calle Pelayo que generaba problemas a los vecinos. Estuvimos varias semanas haciendo guardia para que no abriera.

–¿Han aumentado las tentativas de suicidio?

–Hay un efecto llamada. No se puede imaginar la cantidad de intentos. Hay días que vamos a tres tentativas, pero, afortunadamente, hay muy pocos consumados.