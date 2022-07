"Queremos que se hable de toros en la Semana Grande, como siempre"

Los taurinos asturianos comenzaron el sábado a viajar a Santander -y seguirán durante toda esta semana- para disfruta de la Feria de Santiago, como otros muchos años. Pero en esta ocasión, saben que en agosto no tendrán su cita en El Bibio. Pero desde la Federación Taurina del Principado de Asturias, que preside la abogada Maritina Medio Carro, presidenta de la peña Miguel Ángel Perera, quiere que esta Semana Grande “se hable de toros”, y es por ello que mantiene su tradicional pregón taurino y, además, acaba de solicitar la plaza de El Bibio, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, para, al menos, celebrar la misa del día de Begoña.

–¿Qué actos taurinos organizarán durante este mes de agosto desde la Federación?

–Nosotros, desde la peña Miguel Ángel Perera, programaremos el pregón taurino, aunque no haya feria. Está por cerrar el día de agosto, pero este año será a cargo del periodista Miguel Ángel Yáñez. Otras peñas tienen previsto organizar sus tradicionales comidas y, además, solicitamos al Ayuntamiento que nos permita acceder a la plaza de toros para celebrar la misa del día de Begoña, como desde hace muchísimos años se venía haciendo. El objetivo es que se hable de toros en Semana Grande, como ha ocurrido siempre, aunque no tengamos corridas este año.

–La plaza está cerrada por riesgo de hundimientos. ¿Creen que les darán autorización?

–Lo que se pretende es entrar por el patio de cuadrillas, acceder al ruedo y celebrar la misa. No se accedería ni a las gradas ni a los tendidos. Entendemos que no tendría que haber ningún problema, ni ningún riesgo de nada, pero como son decisiones políticas uno nunca sabe. Me sorprendería cualquier decisión.

–¿Le parece que hay riesgo de hundimientos en El Bibio?

–Sinceramente, no. No puedo entender que el año pasado la plaza estuviese bien cuando la feria y que a los pocos estuviese en riesgo de hundimiento y que ahora haya que solicitar un tercer informe. Además, la plaza es Bien de Interés Cultual, y existe una obligación por parte de los regidores locales de repararlo de forma inmediata. Si es que está en malas condiciones, hay que hacerlo y hacer ya. Pero creo que lo están haciendo es dilatar esta situación para que la gente se olvide de los toros. Pero no será así.

–¿Se ha peleado desde la afición y las peñas por recuperar los toros en Gijón o fue pataleta de un día?

–No. Lo que ocurre es que estamos con las manos atadas. Nosotros, como afición, podemos hacer ruido y protestar, o hacer actividades, pero entrar a otras profundidades, como en asuntos legales, se necesitan una serie de requisitos y una legitimidad para plantear un pleito que es muy difícil. En este momento es complicado, pero llegado el caso se intentaría. Y para apoyar cualquier iniciativa, lo haríamos.

–¿Qué le parece la iniciativa de organizar un festejo taurino en Benia de Onís en agosto?

–Cualquier iniciativa será recibida y apoyada, pero eso depende del empresario que lo quiera asumir.

–¿Están acudiendo muchos aficionados a Santander?

–Todos los años íbamos, igual que los aficionados de Cantabria venían todos los años a Gijón. Pero no es lo mismo ir sabiendo que en unos días vamos a tener nuestra feria, y recibir la visita de otros aficionados, que ir a Santander porque no nos queda más remedio, porque no podemos tener toros en nuestra ciudad.

–¿Está habiendo afluencia en Santander?

–Sí. Aunque hay mucha gente yendo por su cuenta, aprovechando a pasar varios días. También hay peñas que están organizando su propio autobús, así que habrá días que salga más de un autobús desde Gijón hasta Santander. Pero el objetivo es volver a tener toros en El Bibio.