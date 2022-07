Un joven gijonés de 29 años ha sido condenado por un delito de maltrato de género a ocho meses de cárcel y la prohibición de acercarse a su pareja sentimental a menos de 500 metros durante un año y ocho meses. Y todo ha sido por el testimonio de una mujer que, desde la ventana de su casa, observó cómo este individuo zarandeaba a su novia durante una discusión en plena calle y decidió alertar a la Policía.

Tanto el acusado como su novia, que no se presentó al juicio, declararon desde un primer momento que se trataba de una discusión de pareja sin importancia, pero que no había existido agresión alguna. No obstante, la vecina declaró que había visto a la perfección cómo le propinaba un puñetazo y la zarandeaba. El juez da credibilidad al relato de la vecina.