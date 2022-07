La zona rural reclama un distintivo propio para aparcar sus vehículos gratis en la ORA

Crear un distintivo para vehículos específico para la zona rural de Gijón que permita a los vecinos de las parroquias circular y llegar al casco urbano y aparcar gratis en la zona ora, aparcamientos públicos y, en un futuro, en los disuasorios. Esta es la principal petición que se desprende del documento de alegaciones al Plan de Movilidad Sostenible de Gijón, el PMSG, redactado por la Federación de asociaciones de vecinos de la zona rural "Les Caseríes". La Federación plantea una enmienda a la totalidad del PMSG y pide declararlo nulo o, en el caso de que siga adelante, que obtenga un informe desfavorable por el Principado. El documento de los vecinos pivota sobre dos argumentos clave. El primero, que el PMSG ignora la movilidad en la periferia y, el segundo, que, debido a las deficiencias en transporte público y la falta de aparcamientos disuasorios, entre otras cosas, a los vecinos de las parroquias solo les queda como alternativa el uso del vehículo particular para llegar al casco urbano donde se concentran los servicios.

El texto de "Les Caseríes" se titula "Alegaciones al documento de Movilidad sostenible de Gijón en el trámite de información pública" y plantea 23 argumentos para tumbar el PMSG. La conclusión de los vecinos es que, "en tanto en cuanto no se corrijan las deficiencias de movilidad para la zona periférica", ni se "solventen los incumplimientos legales existentes que afectan a la población rural de Gijón", el nuevo plan "no podrá restringir la movilidad de los vehículos residentes en núcleos rurales". La Federación rural puntualiza que, mientras no se eliminen barreras arquitectónicas, se urbanicen aceras o se solvente la falta de transporte público, el Ayuntamiento deberá impulsar el citado distintivo.

Los vecinos plantean que esta etiqueta permita el acceso de los vehículos particulares, así como su estacionamiento gratuito en aparcamientos públicos de Gijón y así evitar que los residentes en la periferia tengan que recurrir parkings privados. "Les Caseríes" señala que el distintivo debe ser similar al que ya existe para identificar a los vehículos empleados por personas con movilidad reducida. Los destinatarios de esta hipotética etiqueta deben ser, señala el documento vecinal, aquellos que paguen sus impuestos de tracción mecánica en Gijón y cuya titularidad recaiga en una persona que resida en algún núcleo rural del concejo.

Las primeras alegaciones son más bien técnicas. La primera critica que el PMSG "carece de insuficiente información pública" y que es complicado acceder a él a través de la web municipal porque hay una serie de enlaces que no funcionan. La segunda denuncia que carece de la memoria económica por lo que "el documento que se inventa los costes estimados de lo que propone", resalta la Federación rural. El tercer punto señala que el plan de movilidad no tiene la evaluación ambiental de género, lo que contravendría lo especificado en la carta local para la igualdad de mujeres y hombres en el concejo de Gijón 2016-2020, así como la Ley de Transportes y Movilidad Sostenible del Principado. La cuarta alegación se centra en que el proyecto se ha hecho "sin indicadores medibles" y la quinta, que este tiene que ser sometido a revisiones de "futuras planificaciones".

Los argumentos siete y ocho se focalizan en la falta de análisis de la movilidad en la zona rural. Los vecinos critican que el PMSG se ha llevado a cabo sin un estudio de las zonas residenciales de la zona rural y que "excluye de su ámbito a todos los núcleos rurales". El punto ocho se centra en la movilidad peatonal en las parroquias. La Federación reconoce que "el 90 por ciento de los núcleos rurales carece de aceras", pero critica que el plan sí detalla actuaciones de este tipo en la zona urbana. Las siguientes alegaciones tienen que ver con la falta de análisis de las señales de tráfico que hay en vías rurales y de la movilidad ciclista.

La undécima alegación versa sobre el transporte público y sus deficiencias. La Federación rural ha recopilado datos de líneas y frecuencias que comunican San Martín de Huerces, Porceyo, La Pedrera, Leorio, Serín, Somió y Monteana (Fresno) con el casco urbano. La conclusión es que son insuficientes. "Nada de esto se trata en el PMSG, que tampoco trata los recorridos, paradas, frecuencias y estado de los autobuses en cuanto a accesibilidad y eficiencia energética", lamentan.

La alegación número 12 señaliza que no hay planificados corredores escolares para las escuelas ubicadas en núcleos de población rural. La decimotercera alegación es clave porque se centra en el uso del vehículo privado y de ella se llega a la petición del distintivo. El documento vecinal señala que el PMSG "no estable ninguna medida" en este ámbito y puntualiza que la única alternativa para llegar al casco urbano, dada la falta de transporte público, es el vehículo particular. "Les Caseríes" se fija en que, al no haber aparcamientos disuasorios, muchos vecinos se verán abocados a dejar su coche en aparcamientos privados con un coste de entre cuatro y diez euros diarios. "Es discriminatorio y abusivo y debe ser solucionado", reza el texto. La solución propuesta es la creación de esa etiqueta que permita estacionar dentro de la ciudad. "Un plan de movilidad no puede obligar a estacionar solo en aparcamientos privados", añaden.

El siguiente punto ejemplifica la falta de puntos de recarga eléctricos para vehículos. Y también hablan de aparcamientos disuasorios. "No se establece ninguna propuesta que pueda beneficiar a la zona rural", afirman desde "Les Caseríes". La alegación número 16 apunta a la falta de un estudio para establecer medidas de reparto de mercancías en las parroquias y la 17 concreta que no se establece ninguna medida para regular "la entrada de vehículos en la zona residencial de núcleos rurales". Las siguientes alegaciones hacen ver la falta de elementos de digitalización en la movilidad periurbana y la desconexión que el PMSG crearía según los vecinos.

Además, critican la ausencia de medidas para iluminar sendas peatonales y ejecutar la limpieza de los arcenes. La 22 y la 23 son defectos de fondo, que, según, "Les Caseríes" harían que el PMSG prohibiera de facto "la movilidad sostenible" de los residentes en las zonas rurales. Junto a las alegaciones de la zona rural, el documento aprobado por el Ayuntamiento, ha recibido otras 13 enmiendas.