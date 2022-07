La Alcaldesa, sobre el intercambiador: "Quienes lo critican duermen mal"

"Los que critican y hablan de conspiraciones entre entes y manos misteriosas es porque duermen mal, tienen pesadillas. Quien estuvo ocho años en el gobierno y no hizo lo que tenía que hacer ahora miente para taparlo". Así se expresó ayer la alcaldesa, Ana González, en referencia al proyecto del intercambiador de autobuses en El Humedal, un proyecto del Principado con el que se busca ordenar las paradas de autobuses urbanos e interurbanos en la ciudad. Una crítica al grupo municipal de Foro, uno de los partidos que más ha rechazado públicamente el proyecto. González reprocha a los foristas no haber sacado adelante durante su mandato el proyecto de la estación intermodal. "Gijón va a tener una estación intermodal y un intercambiador. Son cosas distintas. No hay que creer a los mentirosos", aseveró la Regidora.

El grupo forista, a través del portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador, respondió poco después a estos comentarios: "La Alcaldesa de Gijón es una mentirosa compulsiva y, por lo tanto y como ella misma recomienda, no hay que creérsela cuando habla. En Foro dormimos muy bien después de informar a los vecinos del Humedal de lo que el Ayuntamiento les está intentando ocultar: la construcción de una estación intermodal, tal y como la denomina el estudio pagado por el Ayuntamiento, en la plaza del Humedal". Se refirió el edil al informe encargado por el Ayuntamiento a la empresa Vectio, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA y que da cuatro alternativas para el futuro intercambiador. Un informe que sí habla de una "estación intermodal" hasta en el propio título del documento, si bien a lo largo del mismo Vectio parece usar de forma indistinta los términos "intermodal" e "intercambiador". Martínez Salvador insistió: "Es lamentable que una Alcaldesa mienta de una forma tan burda. Esta forma de actuar solo demuestra que su posición política es tan comprometida que necesita ocultar a Gijón lo que está haciendo el PSOE". González, por su parte, explicó que a nivel político los dos recintos sí están diferenciados. "Va a haber una estación intermodal, nadie dijo que no la fuese a haber. Y ahí habrá una estación de autobuses. Sale en los documentos, solo hay que leerlos". Sobre el intercambiador, la Alcaldesa aclaró: "Es necesario para ordenar el tráfico de autobuses en El Humedal. Cualquiera que use el transporte público sabe de la importancia del Humedal, de la parada estratégica que supone para autobuses urbanos e interurbanos. Querer mejorar la zona es algo digno, necesario". En cuanto a sobre qué supondrá ese intercambiador y la estación intermodal de cara al futuro de la estación de Alsa, se limitó a señalar que la instalación de esta última es privada. "La realidad es que Gijón no tiene una estación pública de autobuses" recordó. Reconoció también la Regidora que en el citado informe se plantea una gran glorieta en tres de las cuatro alternativas propuestas, y que el diseño que barajan los técnicos obligaría a levantar media plaza del Humedal, incluyendo la obra del "Cubo" de Alejandro Mieres, las gradas –también diseñadas por él– y la fuente: "El ‘Cubo’ es una obra de arte y, si se tuviese que optar técnicamente por una rotonda de esa amplitud y ocupar su espacio, se trasladaría a otro lugar. Es una obra de arte y como tal hay que cuidarla y preservarla y darle un sitio absolutamente digno". Hasta donde ella sabe, las gradas nunca se catalogaron como obra de arte, así no se prevé por el momento su posible reubicación. "Es verdad que en tres de las propuestas se hablan de la necesidad de una rotonda y Emtusa también nos ha indicado que es necesario ponerla para que haya fluidez de tráfico, pero la mejor solución técnica aún no se ha decidido", concluyó.