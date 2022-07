Convivencia musical en el Santo Ángel

"Los artistas llevan el instrumento dentro y fuera del cuerpo". Así se dirigían ayer los profesores del XIV Curso de Verano de la Escuela de Música Enrique Truan a sus 18 alumnos. Jóvenes de entre 14 y 27 años que, desde el 21 hasta el día 27 de este mes, ensayan en el Colegio Santo Ángel de forma intensiva, individual y colectivamente, piezas clásicas. En total más de veinte obras que sonarán hoy en un doble concierto gratuito, en la iglesia de San José: el primero de ellos a las 17.45 horas y el segundo, a las 20.00 horas. "Una oportunidad para que la música esté presente en la ciudad y, también, para reconocer el duro trabajo de los alumnos", indica Delia Gutiérrez, directora de la escuela.

Para preparar la puesta en escena, estos alumnos, que vienen desde diversos puntos de España, están repartidos en violín, violonchelo y canto de Orquesta. Cada uno de ellos estudia y practica con el instrumento de jueves a miércoles de 9.00 a 14.00 horas y continúa de 16.00 a 19.30 horas. Periodo en el que "profundizan de forma intensiva" los conocimientos ya adquiridos en colegios como la Escuela Superior de Canto en Madrid.

Es el caso de Imanol Resano, tenor, y de Sofía Gutiérrez, soprano, a cargo, en este curso, del maestro de repertorio vocal José Gómez. En sus clases trabajan los aspectos técnicos, pero con un trasfondo. "Lo descompones todo y luego lo vuelves a montar", explica el profesor asturiano José Gómez. "La dicción en francés es distinta, hay que trabajar la prosodia; el fraseo y la articulación del texto", ejemplifica. Además, se adentran en la interpretación para interiorizar el significado de la pieza y, luego, escenificarla. Ahí cada estudiante cuenta con sus propias técnicas. "Investigo la ópera, qué quiere reflejar, el contexto de la época de desarrollo", explicó Gutiérrez. Resano indicó que suele "leer las obras literarias de las que versa la ópera, se nutre de ellas".

Por otro lado, ocho violinistas están bajo la enseñanza de Joaquín Torre, catedrático de violín en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, quien resalta que "no decides ser músico un día cualquiera, es una maleta que ya llevas cargada". Su alumno Enrique Ruiz es un ejemplo de ello: "Empecé joven en 2º de la ESO y desde entonces no he dejado de formarme". Su compañero Julián Caballero explicó que se metió en "un mundo musical, que en un principio desconocía, pero cada vez me atrajo más, hasta animarme a ir a encuentros musicales y llegar aquí".

Por ello, Torre, destacó la importancia de "adentrarse en la música desde pequeños, es una disciplina que nos enseña que el esfuerzo y la disciplina dan el fruto de la cosecha". Entre los estudiantes, el más joven es Alex Salabert, de tan solo 14 años y que comenzó su andadura con 7 años. Actualmente, según su profesor, Gabriel Ureña, "está muy preparado" y ya es capaz de interpretar el 2º movimiento del Concierto Nº 1 en La menor de Saint- Saens, que tocará mañana en solitario. "Y sin nervios", adelantó Salabert.