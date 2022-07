La hierba no crece a gusto de todos

El debate sobre la hierba crece en Gijón. El proyecto piloto impulsado por el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento para disminuir la frecuencia de siega en una treintena de parcelas verdes municipales genera, un mes después, voces a favor y en contra de la iniciativa. El plan busca "aumentar la biodiversidad" y "hacer más ecológica la gestión de las zonas verdes". Pero algunos vecinos consideran que "daña la imagen" de muchos rincones de la ciudad.

El parque de Los Pericones, en concreto el camino del Cementerio, es uno de los espacios escogidos para testar esta nueva fórmula en el modelo de jardinería local. Margarita Álvarez, paseante ayer por la zona, critica el modelo del Ayuntamiento. "Esto no puede quedarse como una zona salvaje", asegura. Álvarez reivindica la importancia de Los Pericones para los residentes de la zona. "Es un pulmón que tenemos y hay que cuidarlo", asevera la mujer, que no niega los beneficios de perseguir una mayor biodiversidad. "Se puede generar, pero en una zona más pequeña", comenta Álvarez. "En las ciudades de España hay pulmones que se cuidan, se siegan, se riegan y se podan", indica.

Por su parte, Javier Suárez, que también se encontraba ayer paseando por Los Pericones, ensalza la posibilidad de que coexistan ambas corrientes. "El parque es muy grande y hay espacio para todo, tanto para biodiversidad como para la gente", destaca. Y agrega que "a nivel estético es verdad que queda mejor segado, pero no todo tiene que ser visual". Vecino de Laviana, Suárez pone en valor "que se deje espacio tanto para la naturaleza como para las personas" y apuntó que "hay que vivir en armonía". "Debemos pensar que hay más especies y que debe haber lugar para plantas, animales y para nosotros", recalca. Respecto a la opción de que el proyecto se desarrolle en otras parcelas verdes de la ciudad, Suárez aprueba su viabilidad. "Lo que no podemos es colonizarlo todo", espeta.

Algunas parcelas verdes del parque Fluvial también están siendo sometidas a este periodo de prueba en cuanto a su modelo de jardinería. Diego Zapico expresa su disconformidad con la iniciativa del Ayuntamiento, de la que comenta que "supone acumular suciedad". Zapico muestra su recelo sobre la posibilidad de reproducir este proyecto en más espacios municipales. "No veo interesante que se pruebe en otras zonas", subraya. Sin embargo, a Silvia Rodríguez, que destaca que es positiva "la variedad", no le desagrada la iniciativa. "Está bien dejar de segar en algunos tramos", observa Rodríguez, que reivindica que tras la génesis del plan "se haga un estudio sobre cómo y dónde se va a hacer". Rodríguez, aún así, reconoce que se trata de una decisión que puede suscitar la desaprobación de parte de la ciudadanía. "Es posible que la gente proteste, es algo que se tiene que probar", admite. María Rosa González, por su parte, no emite una opinión firme. "El Parque Fluvial se siega de vez en cuando", cuenta.

En el barrio de Tremañes, el camino Melón y la zona del parque Porvenir han sido las áreas seleccionadas para ejecutar esta reducción de siega. Adrián Castelao, vecino de la zona, se muestra tajante en contra del proyecto. "Me gusta que esté todo bien segado y cuidado", remarca Castelao, que insiste en no "verle el sentido" al plan municipal. "No le veo futuro, como a todos los proyectos que no sean en torno al campo en sí", manifiesta. El vecino de Tremañes resalta las desventajas que considera que provocará la falta de siega en las parcelas. "Al final, se convertirá en un foco de papeles, maleza, suciedad y poco más", declara.

La iniciativa del Servicio de Parques y Jardines, que estudiará su extensión a otras zonas durante los meses venideros, pretende alcanzar un "modelo más naturalizado" de los parques y jardines de la ciudad, así como favorecer "procesos naturales y ecosistemas más equilibrados y resilientes". Además de en las mencionadas zonas, el proyecto de rebajar la siega por parte del Ayuntamiento ya se encuentra en marcha desde hace semanas en los siguientes espacios: Carretera Avilés, en la zona de Puente Seco-Veriña; Dolores Ibarruri, Parque Concha Espina, Avenida Las Maravillas y Avenida Oviedo en Nuevo Gijón; pista de pump track de Puerto Vegarada en el Polígono de Pumarín; zonas verdes de la AS-377; Plaza Roces, Alicia Concepción, César Maese Alonso y Plaza Braña en Nuevo Roces; Rosario Acuña; y zonas del Parque del Cabo de San Lorenzo.