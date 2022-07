M. C.

El concejal de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo insistirá hoy en la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento en la necesidad de elaborar una nueva ordenanza que regule la instalación de elementos publicitarios visibles desde la vía pública, especialmente la instalación de lonas publicitarias ante la proliferación de esta actividad.

En este sentido, el edil de la formación liberal ha recordado que en Gijón este tipo de actividad se rige por una ordenanza que data de 1993 y que tan solo regula las tradicionales vallas publicitarias, a pesar de la aparición y proliferación de nuevos soportes, como las lonas, y de tratarse de una actividad que está yendo a más en todas las ciudades. "No se trata de prohibir esta actividad, sino de garantizar que su ejercicio no menoscaba la imagen de la ciudad. No parece que anunciar bebidas alcohólicas o tapar los monumentos sea la mejor imagen para promocionar Gijón", recalca Pérez Carcedo.