Gijón, listo para el Tsunami, su gran fiesta del "punk"

El tsunami gijonés está a punto de arrasar. Mañana jueves, el parque de los Hermanos Castro abrirá sus puertas a las "decenas de miles de personas" que se prevé que llegarán a disfrutar del mayor evento de punk, rock y "hardcore" del sur de Europa, el festival Tsunami, que finaliza este sábado. El escenario "Vibra Mahou" y el "Cristina Zapico", designado en honor a una de las asistentes –previo concurso–, acogerán a numerosos músicos de renombre en esta naturaleza musical. Además, y de forma gratuita, el Tsunami trae también varios conciertos en la plaza Mayor y la pista de skate de Cimadevilla.

La cuarta edición del Tsunami volverá a coronar el certamen como referente dentro del panorama de festivales a nivel nacional. Bandas como "Dropkick Murphys", "Ska-P" o "Airbourne" serán las cabezas de cartel de un final de semana que traerá la apoteosis a Gijón. El programa previsto es frenético. El parque Hermanos Castro, que durante los tres días abrirá sus puertas a las 16.00, 15.00 y 15.30, respectivamente, comenzará a palpitar desde mañana las 16.40. A esa hora, en el escenario que lleva el nombre de la joven gijonesa arrancará la actuación de "The Rotten Teens". En el mismo lugar, al grupo de punk le seguirán las intervenciones de "Free City" a las 18.15 horas, "Weak" a las 20.05, "Zea Mays" a las 21.55 y la de los conocidos "Lendakaris Muertos" a las 23.45.

A unos metros de distancia del escenario "Cristina Zapico" se encuentra el "Vibra Mahou", que acogerá durante los próximos tres días a los protagonistas del evento, la mayoría de los cabezas de cartel de esta edición. La primera jornada se estrenará a las 17.15 horas con "Mad Caddies" y proseguirá con "The Baboon Show" a las 19.05, "Circle Jecks" a las 20.55, "Lagwagon" a las 22.45. Cerrará el primer día del festival el grupo "Dropkick Murphys" a las 00:45 horas.

Más música. El ecuador de los tres días comenzará el viernes 29 a las 15.30 horas con la banda catalana "Serpent", en el "Vibra Mahou". A ellos le seguirán los asturianos "Desakato", que a las 17.05 aterrizarán desde Llanera para preceder a "Pennywise" a las 18.55 y a "Flogging Molly" a las 20:45. El broche de la noche lo pondrán los conocidos "Ska-P" a las 23:00 y "Soziedad Alkoholika" a la 01.30. Las vibraciones del escenario principal se solaparán durante la tarde con las del "Cristina Zapico", donde a las 16.25 horas actuará "Deleiba", a las 18.05 "Los Nastys", a las 19.55 "Liher", a las 22:00 "Me Fritos & The Gimme Cheetos" y "Tropa do Carallo" a las 00.30.

El sábado, el último día del evento, los primeros encargados en llevar el rock al parque Hermanos Castro serán los asturianos "Escuela de Odio". La cita con los coterráneos está prevista para las 16:15 de la tarde en el "Vibra Mahou". Los siguientes en la cola son "The Inspector Cluzo" a las 17.55, "Skindred" a las 19.35 y "Clutch" a las 21.25. y "Airbourne" a las 23.15. "Anti-Flag" pondrán el broche final a partir de la una y media de la madrugada.

El escenario que homenaje a la joven Zapico cerrará el fin de semana con "Turbofuckers" a las 17.05, "Depresión Sonora" a las 18.45, "Medalla" a las 20.35, "Syberia" a las 22.25 y "Parquesvr" a las 00.30.

Las entradas, que tienen un coste de 45 euros por día y de 85 el abono de los tres días estivales, no serán necesarias para acudir a los conciertos que tendrán lugar en la plaza Mayor y en el skate park de Cimadevilla. "Los Bárcenas" actuarán a las 13.00 horas del viernes en el barrio Alto y, a las 14.10, el mismo recinto recibirá a "Main Line 10".

En la plaza Mayor actuarán el sábado "Calivvla" e "Ilustres Patilludos", a las 13.30 y 14.40 horas respectivamente.

La programación de conciertos forma parte de un evento que, además de música, ofrecerá todo tipo de comodidades a la gran multitud que, prevén los organizadores, llegará desde distintos puntos del mapa para abarrotar el recinto. Los "tokens" serán también una de las estrellas gracias a la comodidad que ofrecerán dentro de Hermanos Castro. Es la moneda oficial del festival, con la que se podrá pagar en puestos de comida, barras y food trucks. Desde el Tsunami aclaran que existe "una promoción exclusiva online" con la que por 100 euros se podrá gastar 120 en "tokens". Habrá también una zona con "merchandising" oficial de los protagonistas y un punto de atención médica disponible en todo momento.