El intercambiador lleva al gobierno local a plantearse una reforma integral de El Humedal

"La plaza del Humedal merecería una reforma más allá del tema del intercambiador. Hay elementos, como el murete, que se nos han hecho muy viejos. Se debe ver qué tipo de reforma, su financiación y plazos. No todo se puede afrontar de golpe, pero de cara al futuro hay que pensar en una remodelación de la plaza". Aurelio Martín, edil de Movilidad, mostró con esta reflexión el interés municipal por aprovechar los cambios de movilidad que se plantean en la zona para repensar todo el diseño de una de los espacios más concurridos de la ciudad.

El Humedal no es sólo el lugar elegido por el Principado como intercambiador para autobuses urbanos e interurbanos. También se plantea ubicar allí una glorieta que de fluidez al tráfico. Una opción que aparece en tres de las cuatro alternativas del estudio de tráfico encargado por el Ayuntamiento a Vectio, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA. La ejecución de la glorieta, por su ubicación, supondría "deshacer" el espacio que ahora ocupan el "Cubo" de Alejandro Mieres, el graderío y la fuente. Plantearse un plan de mejoras de la plaza para hacerla más amable es una iniciativa que lleva al Pleno del lunes el PP.

La presentación y debate sobre el intercambiador centró la comisión de Movilidad de ayer. Martín defendió el proyecto del Principado en base a las demandas de Emtusa y la CTA y la apuesta por "un transporte público más eficiente en tiempos y coordinación que quite cuota de mercado al coche privado". Por El Humedal pasan cada día 1.400 autobuses. "Y no es previsible mayor demanda, al contrario. Seguramente con el metrotrén los interurbanos caigan. Se trata de ordenar lo que hay", aseveró el edil.

Otros detalles que el gobierno intentó dejar claro es que cada autobús se limitará a cargar y descargar viajeros. Nunca a estacionar allí. Que se mantendrán paradas de la CTA como la que hay en la avenida de Oviedo y que los actuales itinerarios de los buses especiales para funcionarios y universitarios. ¿Qué autobuses pararán en El Humedal? Pues los de Emtusa que ya lo hacen y todos los del Consorcio de Transportes de Asturias. Parte de la oposición entendió de las explicaciones de ayer que hay opciones, hasta que este operativa la intermodal, de que también lo puedan usar autobuses con destinos fuera de Asturias. Desde la concejalía de Movilidad se niega que el intercambiador esté pensado para buses de largo recorrido.

La oposición municipal mostró ayer, igual que ha mostrado a lo largo de estos días, su rechazo inicial a este proyecto. Su exigencia es que se priorice la estación intermodal, ahora fijada en Moreda. Martín les reprochaba públicamente sus constantes "noes" y sus "discursos hipócritas". "No hay ni una sola propuesta que les guste. El nivel de frentismo y negación es tal que siempre dicen no pero tampoco dan alternativas", dijo. La mayor vehemencia se da desde Foro. "Las explicaciones no han sido nada convincentes pues los argumentos lejos de asentar la idea de la necesidad de un intercambiador lo ponen más en duda", explicó el portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador, a la salida de la reunión. Foro reprochó que ayer se les denegara un ruego exigiendo que se informe ya a los vecinos y lleva al Pleno del lunes una iniciativa para "rechazar que El Humedal se convierta en un macroandén en superficie".

"Hay que ver el proyecto, ver sus pros y contras y a partir de ahí ver si es necesario o viable. Decir no antes de ver nada es ilógico. Ahora mismo nosotros no estamos ni a favor ni en contra", indicó José Carlos Fernández Sarasola, portavoz municipal de Ciudadanos. El edil reprochó al gobierno los "nulos avances" en la estación intermodal y a otros partidos de la oposición "sus incoherencias con el intercambiador, con las que están confundiendo a los vecinos".

La necesidad de centrar los esfuerzos en la intermodal es una exigencia que plantean Podemos-Equo y PP. A la portavoz de PEX, Laura Tuero, se le explicó ayer en comisión que el Ayuntamiento no había mantenido ninguna reunión con Alsa sobre este asunto y que no hay estudios concretos sobre contaminación acústica y emisiones de los autobuses que pasan por allí. Algo que le preocupa, al igual que la posibilidad de que paren buses de largo recorrido. Para Ángeles Fernández-Ahúja, del PP, "lo primero es el metrotrén y la estación intermodal y a partir de ahí se verá. Ahora mismo esa glorieta no tiene sentido".