Mecalux deberá pagar 6.000 euros por negar un permiso de lactancia

Mecalux deberá indemnizar con 6.000 euros a un trabajador de su factoría gijonesa por los daños morales que le causó al negarle en mayo de 2018 el permiso de lactancia que había solicitado, alegando que su mujer se encontraba desempleada, por lo que estaba en disposición de ocuparse del hijo, sosteniendo que dicho permiso solo podía ser solicitado por el hombre en el caso de que ambos cónyuges trabajaran. Una sentencia del Tribunal Supremo, dictada el 12 de julio, contradice ese planteamiento, dando la razón al trabajador y ratificando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que fue en la que se fijó la indemnización.

El Consejo General del Poder Judicial difundió hace dos semanas un comunicado en el que señalaba que "el Tribunal Supremo refuerza el carácter individual del permiso por lactancia", señalando argumentos de esa sentencia, pero sin especificar que el caso se refería a una empresa y un trabajador de Gijón.

El Supremo entró a revisar la sentencia del TSJA, debido a que un tribunal andaluz había dictado otra en sentido contrario. Tras el pronunciamiento del Supremo, el graduado social Borja Vega, de los servicios jurídicos de CSI y que defendió los intereses del trabajador de Mecalux, apunta que "es la primera sentencia al respecto que resuelve el Supremo y probablemente será la última", tras fijar un criterio que apoya el alto tribunal español en sentencias previas en el mismo sentido del Tribunal de Justicia Europeo, a lo que se añade que en 2019 se introdujo una modificación legal que refuerza ese derecho.

El fallo del Supremo resalta que el permiso ya está desligado de la lactancia natural. Añade que no se trata de un derecho del niño, si no de los trabajadores, que el permiso sólo puede solicitarlo uno de los padres y que no puede negársele porque el otro cónyuge no tenga un empleo, dado que el objetivo del permiso de lactancia es "la corresponsabilidad en las tareas familiares", señala la sentencia.