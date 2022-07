"The Hole X" seduce en el Astillero

El famoso espectáculo "The Hole", que nació en 2011 de la mano de una colaboración entre la compañía y productora "LETSGO", Yllana y el artista Paco León, aterriza mañana en el Antiguo Astillero de Gijón. Después de varios años de viajes por diferentes países –Alemania, Francia, Italia, México, España y Argentina, entre otros–, el show se ha convertido en una experiencia única que aúna circo, teatro, cabaret, música y humor, "con un toque de lo más provocador y sensual". Todo está listo ya para que la carpa se abra al público.

El espectáculo celebra por todo lo alto su décimo aniversario con una nueva versión llamada "The Hole X" para un público adulto, que podrá disfrutarlo hasta el 14 de agosto, durante todos los días, salvo los lunes. ¿Qué tiene de diferente este show con respecto al original? Hay que recordar que, "The Hole" comenzó su andadura bajo el lema "Hay que estar en el Agujero para salir del Agujero", con Paco León como maestro de ceremonias. Tras un éxito rotundo en la cartelera nacional e internacional, se estrenaron dos secuelas: "The Hole 2" y "The Hole Zero". Ahora, la compañía ha decidido celebrar sus diez años con la creación de una nueva versión que integra la esencia del original junto con los números más impresionantes y artistas más incónicos de las anteriores ediciones.

Los asistentes podrán disfrutar de sugerentes stirpteases, acróbatas aéreos y artistas nacionales e internacionales son los que forman parte del show que tiene 120 minutos de duración. La compañía ha señalado que, "el espectáculo no solo es un show, sino que es una experiencia y una filosofía vital, el reflejo del amor al buen rollo y al carpe diem". En el marco de su gira nacional, el espectáculo ha llegado a la ciudad para sorprender y enganchar al público gijonés a través de su esencia, que ya es un género en sí misma, lo que ha llegado a cautivar a muchos de los espectadores que ya han asistido a alguno de sus pases y están deseando ver la nueva versión "The Hole X", como es el caso de Álex de la Iglesia. "¿Qué se puede pensar de un show al que vuelves cuatro veces? Una maravilla”", afirmó recientemente el director de cine. El famoso espectáculo podrá disfrutarse en varios turnos: todos los martes, miércoles y jueves a las 20.30 horas; los viernes y sábados, a las 19.00 horas o a las 22.30 horas; y los domingos, a las 18.30 horas y a las 22.00 horas. Los maestros de ceremonia serán Alex O´Dogerthy, responsable de las novedades de esta nueva versión del espectáculo y director de escena, quien conducirá los pases del 28 al 31 de julio. También estarán al frente del show dos nuevas incorporaciones: Víctor Palmero, que estará en las funciones del 2 al 5 de agosto, y Eva Isanta, que participará los días 6 y 7. Finalmente, Edgar González dirigirá la función del día 9 de agosto y Canco Rodríguez estará a cargo del resto de las funciones hasta el último día de espectáculo.