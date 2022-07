El calor llena las casetas de San Lorenzo

"El calor de este año ayuda a llenar las casetas". Eso contaba ayer sobre la arena de San Lorenzo Hicham el Imrani, voluntario de la Cocina Económica que lleva cuatro años ayudando en la gestión de las hamacas y de estos iconos de la playa gijonesa a la altura de la escalera 7. Después de dos veranos sin poder usar las instalaciones por culpa de la pandemia, las altas temperaturas de las últimas semanas han contribuido a animar la zona. "Bastantes jornadas, trabajamos dos personas. Lo que significa que hay mucho que hacer", remarca.

Según Imrani, en los días soleados, los usuarios acuden en masa a las casetas. "En menos de una hora, ya no queda ninguna libre", asevera. No obstante, admite que los gijoneses se acercan a la playa incluso cuando el tiempo no acompaña: "Por ejemplo, para las hamacas, siempre hay mucha reserva".

El gijonés Carlos Ménguez, que lleva cinco años ejerciendo de voluntario en la Cocina Económica –primero en el puesto de alquiler de hamacas y ahora en el de casetas–, también ha notado que este verano raro es el día que no hay llenazo. "Durante las dos últimas semanas ha venido bastante gente, pero todavía está por llegar lo mejor: agosto", asegura.

Unos cuanto metros hacia el Piles, en la escalera 14, está la caseta de Manuel Díaz, junto a otras que se han reservado de generación en generación. Es el caso de la familia de José Peña, que acude regularmente desde Oviedo. Según cuenta, este año ha notado un cambio en las costumbres del resto de bañistas. "Como hay más arena, la gente se sitúa más cerca del agua y más lejos de nosotros", recalca.

Un poco más atrás, junto a ellos, se encuentra la también ovetense Isabel Richard, que veranea en Gijón desde pequeña. "Al hacer buen tiempo viene más gente, sobre todo, durante los fines de semana. Aunque el plato fuerte siempre suele ser agosto, cuando empiezan la Feria de Muestras y la Semana Grande", afirma. Para ella, el uso de las casetas va más allá de un mero refugio donde guardar las pertenencias. Se tratan de un punto de referencia para su familia y amigos: "En las casetas nos conocemos todos a fuerza de tantos años coincidiendo", remarca.

"Es un punto de reunión y una tradición", coinciden María Álvarez y su hija, Lucía Álvarez, que aseguran venir a la misma caseta desde que tienen uso de razón. Ambas afirman ver San Lorenzo bastante lleno este verano. "Es una playa de ciudad y siempre vienen muchos bañistas, haga malo o haga bueno. Pero al haber calor, este verano el ambiente es casi siempre bueno", destacan. Aunque cuentan que las temperaturas también dejan algunos sustos. "Está habiendo muchas insolaciones", explica la estudiante de instituto Beatriz García, en coincidencia con su novio, Aarón Larxé. "Fue el año en el que más casos vimos", dicen.

Después de dos años de pandemia en los que la pareja "desplazó" sus toallas a la playa de Poniente, han vuelto con ilusión su "sitio de siempre", al que ahora acuden diariamente: "Estamos todo el día aquí, lo tenemos al lado de casa".

Para ellos, las casetas son sinónimo de seguridad. "Los responsables siempre están vigilando todo", aseveran. Elena Larxé, tía del joven, añade: "Es una comodidad muy grande poder guardar aquí las cosas". Y recalca la importancia de las amistades que se entablaban entre los dueños de las casetas. "Se echaba mucho de menos socializar después de la pandemia y de la falta de comunicación cara a cara que provocan los móviles", subraya. También su madre es fiel defensora de las casetas. "El colorido y la vida que dan las casetas a esta playa le dan identidad a Gijón", asevera.

"Es un símbolo de la ciudad por el que nos reconocen en toda España", remarca Antonio Pérez, que lleva 22 años compartiendo caseta con su mujer y una amiga. Después de tantos veranos, siguen igual de satisfechos con estas instalaciones. "A ver si cuando lo deje el responsable, Manuel Díaz, siguen dando el mismo servicio", concluye Pérez.