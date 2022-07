El Humedal intercambia experiencias: ejemplos de intercambiadores en otras ciudades

No hace falta fijarse en Madrid, con sus contundentes infraestructuras, ni pensar en grandes construcciones llenas de escaleras mecánicas que suben y bajan de planta en planta. Un intercambiador de transporte puede ser algo mucho más sencillo. Tan sencillo como que, en algunos casos, el tratamiento físico que conlleva se limita a unas marquesinas sobre las aceras y a la reordenación del tráfico para darle prioridad al transporte colectivo. El único reto es que los viajeros puedan cambiar de medio de transporte de manera rápida. Un objetivo que comparten Principado y Ayuntamiento en su propuesta de intercambiador del Humedal y que tiene su reflejo en muchas operaciones similares en muchas ciudades de España. Algunas de igual envergadura que Gijón. O menor.

Sin ir más lejos, a principios de este mes el Ayuntamiento de Elche presentaba un proyecto de intercambiador de autobuses a partir de la reurbanización de un espacio por el que ya pasan 450 autobuses al día. La idea es colocar marquesinas con pérgola, aprovechar para ajardinar espacios y colocar una estación de bicicletas. Otro ejemplo. El pasado mes de marzo era en Granada donde se inauguraba el intercambiador Sur con dos amplias marquesinas para autobuses, que han supuesto alargar las ya existentes. Ayuntamiento y Junta de Andalucía hicieron el proyecto de la mano.

Si la mirada se gira simplemente hasta la vecina Cantabria posándola en las calles de Santander se pueden ver dos intercambiadores que pueden ser ejemplo para el proyecto de Gijón: el del Sardinero y el de Valdecilla. Ambos permiten a los pasajeros esperar a los distintos autobuses que pasan por allí debajo de una estructura abierta en doble altura. El de Valdecilla ocupa un tramo de avenida entre dos rotondas.

Sevilla ofrece una propuesta en San Bernardo donde la ubicación de los andenes en superficie para autobuses comparten vecindad con el edificio de la estación de cercanías. Y en Valencia, por ir a otra comunidad autonómica, se aprovecharon las obras de un anillo ciclista para hacer los dos primeros intercambiadores de su empresa municipal de transportes. Son solo algunos ejemplos.

En muchos de estos casos se trató de convertir oficialmente en intercambiador un espacio que ya ejercía como tal. Igual que pasa con El Humedal por donde cada día transitan 1.400 autobuses. La plaza ya es el gran intercambiador de Emtusa, que tiene allí paradas de once de sus líneas, y la cercanía de la estación de Alsa hace que sea también punto neurálgico para los interurbanos que conectan Gijón con el resto de Asturias.

Pero es que, además, en ese entorno estará una de las estaciones centrales del metrotrén. Algo que permitirá no solo cambiar de bus a bus sino de bus a tren.

La Alcaldesa afea "la ligazón" de Foro con la firma que realizó el estudio de tráfico

La Alcaldesa de Gijón, Ana González, encontró ayer en la "ligazón directa" con Foro de un directivo de la empresa que hizo el estudio de tráfico del Humedal una posible justificación a que el trabajo que se había contratado desde el Ayuntamiento bajo el título "Estudio de dimensionamiento y simulación de rotonda en la plaza del Humedal" fuera presentado por Vectio con el título "Estudio de tráfico para la estación intermodal en El Humedal". Un título que ha usado Foro como argumento para denunciar que la pretensión del gobierno local es hacer en El Humedal algo más que un intercambiador. "Ya he pedido que lo cambien (por ese título) y que se ajuste al objeto del contrato que se ha hecho. Insisto, de lo que habla es de un estudio del dimensionamiento de la posible rotonda del Humedal. Es curioso que sabiendo quien lo hizo y quien forma parte del staff de la empresa, Foro utilice esta artimaña de la mentira para seguir metiendo miedo y asustando", sentenció la regidora socialista para quien Foro "esta mintiendo" con este asunto. El intercambiador de El Humedal es un proyecto del Principado de Asturias que afecta a los buses de Emtusa y la CTA y que se financia con fondos europeos. El Ayuntamiento encargo un estudio de tráfico que, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA en tres de sus cuatro alternativas, establece la necesidad de hacer una glorieta. "El intercambiador no es más que mejorar las condiciones de una zona que es nudo de nuestros propios autobuses y de otros que pasan por Gijón. Todo lo demás es querer engañar, ensuciar... La pataleta de Foro es ver que este gobierno trabaja por Gijón y ellos no hicieron nada", explicó la regidora. Al tiempo que el edil de Movilidad, Aurelio Martín, negaba que el intercambiador vaya a recibir buses de largo recorrido.