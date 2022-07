Pintura "real" en Espacio Líquido

La artista Mercedes Elizalde presenta hoy en la galería Espacio Líquido de Gijón su exposición "La experiencia de ser real", cuya inauguración tendrá lugar entre las 19.00 y las 21.00 horas. La gijonesa, una apasionada de la pintura desde niña, fundamenta su proceso creativo en la abstracción, gracias a la que consigue crear obras de colores intensos, trazos espontáneos y formas tubulares. En esta colección trata de compartir su propuesta estética intimista e introspectiva. "Me conecto con lo real, lo real no habla, cuando pinto no hablo, vivo. En esta experiencia está mi realidad", afirma Elizalde, que tras vivir en ciudades como Nueva York, Londres y Madrid, experiencias que quiso probar debido a su "entusiasmo por descubrir", regresó a su Gijón natal. Durante su estancia en el extranjero participó en cursos, muestras de Arte Alternativo y talleres que le facilitaron relacionarse con los artistas contemporáneos. Ya en Gijón, donde actualmente reside y trabaja, presenta estas últimas obras caracterizadas por el dinamismo que busca expresar gracias a sus naturales trazos. La gijonesa, que ha hallado en su ciudad el lugar ideal para incentivar su pasión por la pintura, pretende que sus creaciones sirvan para aportar ilusión y esperanza ante los convulsos momentos que ha padecido el mundo en los últimos tiempos.

A partir de hoy, Espacio Líquido albergará una colección de composiciones "complejas", como la propia Mercedes Elizalde reconoce. La artista no emplea únicamente el pincel para crear, sino también la superposición de capas de pintura y veladuras. Esta exposición representa una parte espiritual, intuitiva y emotiva de Elizalde, que fluye con el lienzo sin tener predefinido el resultado final. "Hablo de vivir sin palabras, la experiencia precede a mis palabras", recita la gijonesa, que con sus obras busca conquistar grandes dosis de libertad y transmitir al espectador la vitalidad que aporta la conjunción de trazos naturales y colores llamativos. Elizalde, a través de sus obras, intenta reflejar su personalidad e invitar al espectador a conocerla y a divagar en una nueva realidad, la que ella plasma con su pincel mediante sus métodos abstractos, los cuales podrán contemplarse desde hoyen la galería Espacio Líquido, escenario para adentrarse en "La experiencia de lo real".