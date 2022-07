El torneo de tenis de Gijón prevé "grandes jugadores", favorecido por las fechas

La ilusión y la satisfacción tomaron ayer el salón de recepciones del Ayuntamiento para la presentación del Open Gijón de tenis, apenas unos días después de que se confirmara que la ciudad acogerá ese torneo internacional ATP 250, tras un plan madurado durante meses, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Tomás Carbonell, director del campeonato, que se disputará en el Palacio de los Deportes del 8 al 16 de octubre, se mostró convencido de que habrá nombres de prestigio. "Es una semana en la que solo hay dos torneos, el de Gijón y el de Florencia. Ambos con cuadros de 32 jugadores, por tanto solo 64 tenistas podrán jugar en esas fechas. Eso me lleva a pensar que habrá tenistas relevantes", dijo. En el acto también estuvieron la alcaldesa, Ana González; el presidente de la Federación Española de Tenis, Miguel Díaz Román; el de la Asturiana, Fernando Castaño; y el tenista gijonés Pablo Carreño, que ha confirmado su presencia en el evento.

Para saber la lista definitiva de jugadores habrá que esperar hasta seis semanas antes del inicio del torneo porque esa es la fecha tope para inscribirse. Eso sí, la organización se reserva un as en la manga. "Puede haber jugadores con un ranking alto que decidan a última hora venir y pidan invitación, así que habrá que ser inteligentes en ese sentido y guardarse alguna invitación por si esto sucede", indicó Carbonell. Miguel Díaz destacó "lo difícil que es conseguir un torneo ATP porque no hay ninguno en venta". "Además había varias ciudades más que también había solicitado organizar uno (Moscú perdió la organización por la invasión de Ucrania)", dijo. Para el presidente de la Federación Española, "el Open Gijón no tendrá solo trascendencia en España sino en todo el mundo porque la semana que nos han concedido es una semana muy buena ya que solo competimos con Florencia".

Especialmente contento por la celebración de un ATP 250 en Gijón está Pablo Carreño, quien tras muchos años de profesional tendrá la oportunidad de jugar en casa. "Normalmente cuando juego en España ya digo que juego en casa, pero esta vez es así. Estoy acostumbrado a viajar cada semana y el hecho de poder disputar un ATP 250 en mi ciudad va ser algo muy especial", manifestó. Y se volcó en agradecimientos. "A Tomás Carbonell y a la Federación Española por el trabajo que han hecho para conseguir el torneo y también al presidente de la Federación Asturiana que creo está haciendo mucho para que el tenis en la región siga creciendo. Y por supuesto al Grupo (sus pistas acogerán los entrenamientos), que es mi club desde que nací, por su ayuda para que este torneo salga adelante. Y a Gijón por los esfuerzos que está haciendo. Será una oportunidad para que mi abuela me pueda ver jugar en persona porque todavía no lo ha hecho. Serán recuerdos que me lleve y que nunca olvidaré" afirmó.

La intención de Carreño es pelear por la victoria e incluso va a cambiar sus planes iniciales para llegar a Gijón en las mejores condiciones: "Cuando voy a un torneo mi objetivo siempre es ganar y si se juega en Gijón con mucho más motivo. Es verdad que desde que supe la posibilidad de que se podía disputar en Gijón, sin saber incluso las fechas, era algo que me ilusionaba mucho. Ahora que sé las fechas, mi calendario va ir marcado en llegar preparado en esa semana aunque para ello tenga que dejar de jugar los torneos de la semana previa que son en Tokio o en Kazajistán, ambos ATP 500. Creo que esa semana no jugaré para llegar bien preparado a Gijón. Ganar aquí me haría especial ilusión"

Lo importante para los organizadores es que nada falle porque en juego está la continuidad del torneo en Gijón. Así lo advirtió Miguel Díaz: "Lo que tenemos que hacer es que salga un torneo espectacular. La ATP nos ve como una buena opción y el tenis español necesitaba esta oportunidad y a partir de ahí, si demostramos la calidad del evento podríamos optar perfectamente a su continuidad".

Ana González prometió "seriedad, entrega y compromiso". "No queremos que sea una relación de solo un año, queremos que tenga continuidad y que el torneo sea un elemento positivo para la ciudad", dijo. La Alcaldesa destacó que "la consecución de este torneo es el resultado del esfuerzo conjunto de distintas personas y organizaciones y especialmente del Patronato Deportivo Municipal", aseveró. "Recuerdo cuando no hace mucho se decía que conseguir este torneo era una tarea casi imposible, pues al final se ha conseguido con el buen trabajo de todos y lograr que Gijón entre en un club muy restringido de ciudades que son sede de importantes de torneos de tenis", remató. La regidora agradeció además la implicación de Carreño. Y se mostró segura de que "la ciudad se volcará con el torneo". "El Palacio de los Deportes cumple 30 años y qué mejor manera de celebrarlo que siendo la sede de este torneo ATP, un acontecimiento que no se quedan solo en lo deportivo, también tienen una proyección económica muy importante", remató.

Está previsto que las entradas salgan a la venta a mediados de agosto "o si es posible un poco antes" según indicó el presidente Miguel Díaz. La expectación en la calle va en aumento.