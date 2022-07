"Es un festival de referencia en el norte de España"

Darle nombre a un escenario. Este objetivo es lo que ha conseguido la gijonesa Cristina Zapico tras ganar un concurso a través de la red social Instagram organizado por el festival Tsunami Xixón, que dio inicio ayer a su cuarta edición y que se prolongará hasta el sábado. A sus 41 años, la ganadora, banquera de profesión y residente en Ribadeo desde hace catorce años, podrá ver y casi tocar a sus artistas favoritos sobre el escenario Cristina Zapico, uno de los situados en el parque de Los Hermanos Castro de Gijón. En la sesión inaugural de ayer, Zapico disfrutó ya de los primeros artistas y agrupaciones nacionales e internacionales que llenan de música la programación del festival.

–¿Por qué se inscribió en el concurso?

–Esta es la cuarta edición que se hace del Tsunami y yo ya había ido a la segunda y a la tercera. Vi el concurso en Instagram y participé. Te daban dos opciones: una era meterte en la página del Tsunami y cubrir un formulario y otra era compartir una “story” en la red social. Yo escogí la opción del formulario.

–¿Cuál fue su reacción cuando se enteró de que había ganado?

–Me pasó lo típico que ocurre cuando te presentas a un concurso, que nunca piensas que te va a tocar. Estoy muy contenta, me hace ilusión, aunque creo que cuando lo vea sentiré un poco de vergüenza.

–¿El premio le incluye entradas gratis?

–No, solo podía participar en el sorteo la gente que ya las tuviera. Para esta cuarta edición, nosotros habíamos comprado las entradas desde antes de la pandemia, ya que se iba a realizar en 2020. Cuando se canceló dieron la opción de devolver el dinero, pero decidimos mantenerlas para esta nueva edicion.

–¿Qué conciertos tiene más ganas de ver?

–El de "Pennywise", el de "Dropkick Murphys", "The Inspector Cluzo", o "Airbourne", que toca el sábado a las diez. Me gustan bastantes y tengo el bono para ir todos los días.

–¿Y alguno que vaya a tocar en el Escenario Cristina Zapico?

–Sí, el de "Me fritos & the gimme cheetos" me hace especial ilusión porque interpretan canciones de Shakira y más artistas pero en versión más rockera. Yo creo que tiene que estar guay.

–¿Qué le aporta a usted este festival que no le aporten otros?

–Mis géneros favoritos son el rock y el rock punk, que es de lo que va el Tsunami. Además, hay una gran cantidad de grupos buenos en tres días en Gijón. Es un festival de referencia en el norte de España y es una suerte tenerlo aquí.

–¿Qué expectativas tiene de cara a esta edición?

–Que sea tan buena como las anteriores, con eso me conformo.