"La gente va a hervir con este espectáculo"

Julio Bellido Asensio, artista, cantante y actor, y parte del espectáculo en "El Plata Cabaré Ibérico", vuelve a integrarse en el elenco de artistas de "The Hole", uno de los shows más exitosos en España que ayer subió el telón en Gijón, en los terrenos de Naval, y hasta el próximo 14 de agosto.

–¿Cómo comenzó a formar parte del espectáculo "The Hole X"? –S

oy el que lleva once años aquí, llevo aquí desde el principio, soy el más veterano. Y fue muy sencillo cómo entré. Estaba trabajando para el director de cine Bigas Luna, y vinieron a ver el espectáculo y me hicieron la invitación. Yo aquí vine un 14 de agosto de 2011.

–¿Qué novedades se va a encontrar el público en esta nueva edición?–

En este espectáculo va a haber números haciendo un homenaje al primer "The Hole", y números nuevos. Gente maravillosa, acróbatas increíbles que han trabajado en sitios alucinantes. Luego también va a ser más X de lo normal, más striptease, más picante. La gente va a hervir.

–¿Hay gente nueva?

–Hay gente que ha venido de otros "The Hole", pero no hacen los mismos números y hay gente nueva que viene para este espectáculo determinado.

–¿Y cuál es la trama principal ?

–Pues en este caso, estamos celebrando el décimo aniversario, y claro es una marca española y que yo sepa, un espectáculo español no había tenido tanto éxito desde hace mucho tiempo. Entonces, en estos momentos, estamos celebrando el décimo aniversario de un hito, a nivel también internacional. Celebramos los diez años de amor, cuando el maestro de ceremonias se vuelve a reencontrar con su amor. También el mostrar al público que hay que dejar las cosas banales a un lado, y disfrutar de la vida. Luchar por ir contra el miedo, y lanzarnos al abismo, y disfrutar de la vida, que un día estamos y otro no.

–El personaje que interpreta, Almon, ¿quién es?

–Almon es una persona, es una cosa, es un algo que no necesita un género, ni por que definirse de una forma determinada. Es alguien ambiguo que va entre un lado y el otro, que no tiene que ir ni a un lado ni al otro. Es como un payaso de cara blanca modernizado, llevado al siglo XXI. Es el que lleva la parte de cabaré, baja al público, interactúa con el público. Porque claro, interactuar con el público es "The Hole". El público es parte del espectáculo.