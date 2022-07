"Nocturnia" levanta el vuelo en el Botánico

El Jardín Botánico volverá abrir sus puertas a "Nocturnia", una cita que permitirá a los asistentes adentrarse en el mundo de las aves rapaces de una forma muy especial, a través de la experiencia en vivo con las especies y hasta el hasta el día 7 de agosto. Con muchas de las sesiones ya con el cartel de "no hay billetes", el espectáculo será "un documental en vivo con especies de todo el mundo y con todo tipo de características", describió Helena González, de la productora de When & Where; que participó ayer en la presentación de las novedades junto a Manuel Ángel Vallina, concejal de Cultura; Lara Martínez, gerente de Divertia y Tomás Beneitez, del Grupo Aviar.

Más de una decena de aves rapaces; pequeñas, medianas y grandes, protagonizarán esta edición que arranca hoy viernes. Cada una de ellas con su propio nombre, origen y tamaño. La novedad será "Garuda", un águila real, que recibe su nombre por la mitología; que la considera un semidios. Y no es para menos, la majestuosidad de su postura, su plumaje, su pronunciado pico y sus imponentes garras convierten las vistas en una imagen deslumbrante, como ayer comprobaron los presentes en la presentación. Además, "se trata de una especie cazadora, por lo que es difícil verla, más desde cerca", resaltó Tomás Beneitez, del Grupo Aviar. En los ejemplares medianos de esta familia estará, entre otros, el "Cárabo de Bataráz", de tan solo tres meses, originaria de los bosques de Chile y Argentina. Como peculiaridad, cuenta aún con su plumaje de polluelo, que solo tienen una vez en su vida. El ejemplar más pequeño de la presente edición; "el pequeño Autillo", no alcanza los 100 gramos de peso, pero, en primavera, logra viajar desde África hasta Europa. La experiencia apuesta por cautivar al público a través de todos los sentidos. Contará con una iluminación cenital de baja intensidad que permitirá apreciar el vuelo de las especies y sus actividades. Los asistentes escucharán muy de cerca su vuelo, "sentirán" el batir de sus alas. Y, por si fuera poco, los expertos desvelarán curiosidades de estas, como que "el águila real se empareja de por vida", explicó Beneitez. Además, tal y como destacó Lara Martínez, "abordar una materia tan importante como la educación medio ambiental". "Estamos de enhorabuena; cumplimos 10 años de continuidad infranqueable pese a la pandemia. Y con un nivel de excelencia que ha hecho de este espectáculo el ‘Mejor evento cultural del año’", añadió la gerente de Divertia. La primera sesión comenzará hoy a partir de las nueve. "Es una ocasión inigualable que, en nombre del Ayuntamiento, invito a que los gijoneses, sobre todo los niños, vengan a experimentar", propuso Vallina. La buena acogida de "Nocturnia" ya es evidente: "las entradas para el viernes y el sábado están agotadas, pero el domingo sí hay hueco", explicó Helena González.