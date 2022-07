Las Termas Romanas lidera el repunte de visitantes a los museos municipales

La red de museos municipales de Gijón se recupera tras la pandemia. El balance del primer semestre del año ya refleja unos datos semejantes respecto a las mismas cifras del 2019, un año antes de que la irrupción del coronavirus, que provocó restricciones y confinamiento. Entre enero y junio de este año, un total de 127.088 visitantes acudieron a los ocho centros expositivos. Una suma que, aunque siga siendo inferior a la de hace tres años, con 10.585 menos, se va acercando a la del primer semestre de 2019, cuando el número de visitantes alcanzó los 137.673. Entre los museos municipales con más afluencia durante el primer tramo del año se encuentran las Termas Romanas de Campo Valdés (30.224), el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres (25.118) y el Muséu del Pueblu d’Asturies (20.711). "Los datos reflejan la manera en la que el trabajo se ha mantenido durante los dos años de pandemia", explica Miguel Barrero, director de la Fundación Municipal de Cultura, quien celebra la recuperación de visitantes, logrado gracias tanto al "fin de las restricciones sanitarias sobre los aforos como la vuelta de las actividades escolares".

Si bien el Museo Termas Romanas de Campo Valdés, el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres y el Muséu del Pueblu d’Asturies (20.711) se posicionan como los tres museos municipales con más visitantes de enero a junio de 2022, el resto de datos serían los siguientes: Museo del Ferrocarril (17.990), Museo de la Ciudadela de Celestino Solar (11.018), Museo Casa Natal de Jovellanos (11.431), Museo Villa Romana de Veranes (4.423) y Museo Nicanor Piñole (5.173). Tres bajan el número de visitantes respecto al mismo tramo de 2019 (Muséu del Pueblu d’Asturies, Museo Casa Natal de Jovellanos y Museo Nicanor Piñole) mientras que los cinco restantes –Museo Termas Romanas de Campo Valdés, Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres, Museo del Ferrocarril, Museo de la Ciudadela de Celestino Solar y Museo Villa Romana de Veranes– aumentan sus visitas.

Paloma García es la directora de los Museos Arqueológicos de Gijón, los dos que encabezan el balance de visitas del primer semestre. "Está claro que la gente vuelve a retomar su vida cultural", celebra García, quien encuentra la explicación del aumento de visitantes en el Museo Termas Romanas de Campo Valdés en el regreso de las actividades educativas y en la vuelta de aforos sin limitaciones de público. "Tenemos llenas todas las actividades programadas para el verano", celebra.

Por su parte, Juaco López, director del Muséu del Pueblu d’Asturies, muestra una sensación agridulce por el balance. Por un lado, celebra el regreso a las cifras prepandémicas, pero lamenta la pérdida de visitantes en su centro expositivo: "Es cierto que hay menos visitantes, porque todavía existe cierta prudencia, derivada de la pandemia". En este sentido, hay un factor clave en la bajada de afluencia. En abril de 2019 la actividad de la Primer Sidre l’Añu congregó en el recinto de La Guía a un total de 17.162 personas. En cambio, a la edición de este 2022 acudieron 6.307 visitantes. En cuanto a la subida de afluencia de público respecto a 2021 y 2020, López encuentra una explicación tanto en el regreso de las actividades al tendayu del museo como en el regreso al recinto de las visitas escolares. "Tenemos todos los fines de semana completos hasta el mes de octubre", celebra Juaco López, quien asegura que "al ritmo del primer semestre" el Muséu del Pueblu d’Asturies no tendrá "ningún problema" en superar los cien mil visitantes: "Nuestros meses fuertes son julio, agosto y septiembre". Por otro lado, Juaco López explica que tanto los museos locales como nacionales tienen un reto que abordar: aumentar el número de visitantes que residen en la ciudad. "Es una constante que se repite en toda España, no solo en Gijón. Al final la gran mayoría de las personas que acuden a los museos son turistas y no residentes. Hay que lograr que los ciudadanos acudan a los museos de sus localidades como un hábito más en sus salidas culturales", remata el director del Muséu del Pueblu d’Asturies.

El PP critica el balance

La concejala del Partido Popular Ángeles Fernández-Ahúja preguntó ayer durante la Comisión de Derechos y Servicios Sociales por el balance del primer semestre de los ocho museos municipales. En este sentido, la edil popular critica que las cifras hayan bajado en 10.585 visitantes respecto al pasado 2019. "El argumento de la pandemia ya no es válido. El Gobierno local debe hacérselo mirar porque está claro que hay un estancamiento cultural", denuncia Fernández-Ahúja, que a su juicio la política museística que se realiza desde el Consistorio "no es óptima": "Están utilizando una estrategia obsoleta". Además, la concejala del PP incide en "la importante bajada de visitantes" en el Muséu del Pueblu d’Asturias, así como el descenso en el Museo Casa Natal de Jovellanos y en el Museo Nicanor Piñole: "No se está apostando lo suficiente por el Jovellanos, que sigue estando en horas bajas". En cambio, la edil ve positivo el interés que ha generado el Museo Termas Romanas de Campo Valdés durante el primer semestre. "Una lástima que no sea generalizado", remata.