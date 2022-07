El agresor del padre Chus dice que le atacó "por lo que hace a los chavales" y él le disculpa: "Se le fue la cabeza al pobre"

El joven marroquí que el pasado jueves atacó a Jesús María Menéndez, conocido popularmente como el padre Chus, ingresó ayer en prisión provisional, comunicada y sin fianza como investigado por un delito de homicidio en grado de tentativa. Este individuo, con antecedentes, reconoció la agresión al exreligioso ante el juez de guardia, donde no tuvo problema en prestar declaración. Según ha podido saber este periódico, el joven reconoció cuando fue detenido que su intención era la de acabar con la vida del padre Chus -de ahí que se lanzase al cuello, primero con un plato y luego con un cuchillo- «por lo que les hace a los chavales». Cabe recordar que el exreligioso, que «se encuentra bien y está próximo a recibir el alta», según su familia, está investigado por los delitos de tráfico de drogas y corrupción de menores.

El traslado al Centro Penitenciario de Asturias de este joven tuvo lugar ayer por la tarde. Alrededor de las seis, dos patrullas de la Policía Nacional le llevaron hasta el Palacio de Justicia, donde fue asistido -igual que el día anterior en comisaría, donde se acogió a su derecho a no declarar- por el abogado del turno de oficio. Pocos minutos después llegaba el atestado elaborado por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev), encargados de la investigación. Ante las pruebas presentadas, y tras el reconocimiento de los hechos, la Fiscalía solicitó el ingreso en prisión para este joven marroquí, justificando la medida en «la gravedad de los hechos ocurridos, el riesgo de fuga dado que este individuo está en situación irregular en España, por la posibilidad de alterar pruebas y de que atente de nuevo contra su víctima».

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón, ayer en funciones de guardia, acordó así la medida solicitada, atribuyéndole el delito de homicidio en grado de tentativa, sin perjuicio de que esta calificación cambie a lo largo de la investigación judicial. No parece, aunque no se descarta, que exista acusación particular, si bien ayer el propio afectado minimizaba la agresión perpetrada por «el pobre Mohamed». «Se le fue la cabeza. Nos puede pasar a cualquiera», compartió el padre Chus con su entorno más cercano.

El exreligioso permanecerá todavía en el Hospital de Cabueñes, donde fue atendido por las heridas que presentaba en el cuello y donde tuvieron que hacerle una transfusión de sangre. Se encuentra en la planta covid del centro sanitario. Le tuvieron que poner puntos en la frente y grapas en el cuello, que ahora lleva vendado. Afortunadamente, destacan las fuentes consultadas, la herida no era muy profunda, a pesar de que iba de un lado a otro de la mandíbula y se quedó rozando la yugular.

La agresión se produjo en la tarde del jueves, en torno a las dos y media, en el piso del padre Chus, ubicado en la calle Donato Argüelles. El joven marroquí era habitual en la vivienda. «Venía casi todos los días a pedir dinero o comida, pero nunca llegó a vivir en el piso», explicaba ayer, vía telefónica, uno de los compañeros de vivienda del padre Chus desde hace décadas. «No le guardo rencor, porque es una persona que está enferma, se le ve que no está bien», describe la misma persona.

El ataque provocó que el padre Chus quedase herido, tapándose la hemorragia con una toalla. Cuando llegó la Policía Nacional, el sospechoso todavía seguía en la vivienda, escondido en una de las habitaciones y en compañía de otro hombre. Cuando los agentes entraron le vieron con un cuchillo en la mano, un arma que los policías le instaron a soltar. Así lo hizo el joven marroquí, que levantó las manos y no opuso resistencia a su arresto. Sí les reconoció en ese momento que su intención era la de acabar con la vida del padre Chus, porque «solo Alá sabe lo que hace con los chavales». Ya en dependencias policiales, optó por guardar silencio. La Udev y la Policía Científica tomaron muestras en la vivienda (después de que el padre Chus fuese atendido por los sanitarios y trasladado a Cabueñes, consciente, en UVI móvil). Intervinieron el cuchillo, que ya forma parte de las pruebas de la causa, y confirmaron que también le atacó con un plato roto.

Sin condena previa alguna, y en relación a las palabras del joven marroquí, el padre Chus se encuentra con un proceso judicial abierto investigado por los delitos de corrupción de menores y tráfico de drogas que llevaron a su detención y encarcelamiento en noviembre del año pasado tras meses de investigación policial, que llevó el nombre de «Retorno». Durante su etapa en la cárcel, el Juzgado de Instrucción que lleva ese procedimiento tomó declaración a una veintena de personas, la mayoría menores de edad y muchos de ellos tutelados por la administración o en centros de acogida. Luego, en marzo de este año, la jueza optó por dejarle en libertad hasta el juicio. «Confío en la Justicia», compartió el padre Chus, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA, a su salida del Centro Penitenciario de Asturias. Cabe recordar que ya en 2016 se vio envuelto en un proceso judicial por un delito de abuso sexual a menores de edad, pero esa causa quedó sobreseída y el padre Chus exonerado, aunque le valió para su expulsión de la Iglesia.