La Cámara de Comercio reivindica para el Muro soterrar el tráfico: "Es la mejor solución"

La reforma del Muro vuelve a traer cola. Tal y como desveló el pasado jueves LA NUEVA ESPAÑA, el gobierno local ya ha tomado la decisión de comenzar la tramitación de un nuevo plan especial para el paseo marítimo de San Lorenzo. De esta forma, un nuevo planeamiento sustituiría al actual –con vigencia desde 2004– y sería incorporado al Plan General de Ordenación (PGO), aprobado hace tres años. Este hecho se traduce en que no habrá obras en el Muro en lo que resta de año, tal y como estaba previsto. De hecho será difícil ver avances significativos en el paseo antes de que acabe el mandato ya que una tramitación de este tipo dura alrededor de un año. Empresarios, comerciantes, hosteleros y vecinos explican sus respectivos puntos de vista ante el anunciado retraso de los plazos para acometer la reforma en el eje marítimo.

"Acometer esa obra es urgente, ya que es nuestra tarjeta de presentación como ciudad", opina Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, quien subraya que "la situación de provisionalidad y tal como está ahora, hasta con una cierta falta de seguridad, no es la mejor de las soluciones". Desde la óptica del empresario gijonés, el Muro del futuro debería mantener los dos sentidos de circulación: "Es la Ronda Norte de Gijón, que lo vertebra de este a oeste. La mejor solución sería un potencial soterramiento, que se prevé que además no tenga que ser en sí mismo una obra costosa, porque se podría hacer mediante apantallamiento, dado que el subsuelo es de arena en su mayor parte". En este sentido, Baragaño añade que esta solución iría unida a "un gran aparcamiento subterráneo de extremo a extremo del Muro, que ayudaría a tener muchas más plazas de estacionamiento y liberar esa zona en superficie". "Hay que ser ambiciosos con el proyecto del Muro. Se debe acometer ya de una manera definitiva, atractiva y rigurosa para que no se dé la situación de provisionalidad que hemos estado viviendo y que al final ha creado perjuicios para los usuarios, además una mala imagen como ciudad", sentencia el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, quien no solo aboga por mantener el doble sentido de circulación en un espacio en el que "caben todas las formas de movilidad" –sin excluir el tráfico motorizado– si no que también subraya que la reforma que se acometa debe "dar cabida a los negocios de hostelería y comercio, teniendo en cuenta cuál es nuestra climatología".

A este respecto, Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón, celebra que en la reforma presentada se haya tenido en cuenta las peticiones que demandaban desde la entidad: "Hacer un espacio en la orilla de los edificios que permitiera la instalación de terrazas con posibilidad de tener cierres para las inclemencias del tiempo; y también que esa futura reforma contemple la instalación dos o tres terrazas permanentes para dar servicio a los paseantes y usuarios de la playa". El presidente local de Otea ve "prioritaria" la reforma del Muro, por lo que asegura que "estaremos colaborando para poder acortar los tiempos". "Pedimos que se llegue a acuerdos entre todas las partes para poder acelerar la necesaria reforma del Muro, uno de los lugares más importantes tanto para los turistas como para los propios gijoneses", remata Lorenzo, quien también insta a todas las parte implicadas a que tengan "altura de miras" en el proceso. Desde la Unión de Comerciantes, la gerente, Carmen Moreno, considera que "hacer un proyecto de este calibre tiene que ser de forma consensuada y calmada". "Aplaudimos la decisión del gobierno para que se adapte al PGO", alaba Moreno, quien subraya que la reforma del Muro no se trata de una medida que afecte directamente al comercio gijonés, ya que se trata de una zona con una mayoría de negocio hosteleros.

Por su parte, Montse Medina, portavoz de Stop Muro, opina –al igual que Félix Baragaño– que "la solución pasaría por soterrar el tráfico". Además, Medina clama ante la actitud de una oposición municipal que, a su juicio, se encuentra "inactiva": "No podemos hacer esa labor porque somos una organización ciudadana, no política". "El Muro tal como está ahora, con ese carril bici que se cruza con los coches de un lado para otro, es una auténtica chapuza", denuncia la portavoz de Stop Muro, quien opina que tan solo hay dos soluciones: "Soterramiento para el tráfico o un carril en cada sentido, como mínimo". En la otra cara de la moneda, el promotor de la iniciativa "Un muro para las personas", Román Torre, asegura que "la plataforma seguirá reclamando un uso peatonal permanente para el Muro". "La obra y el cambio hay que hacerlo, pero mucho nos tememos que aunque el TSJA falle a favor lo dejen como está por motivos electorales, cuando es evidente que el paso del tráfico no sólo es un paso atrás para la ciudadanía, sino que no arregla nada de lo que se prometía respecto al tráfico del resto de Gijón", remata Torre.

Desde las asociaciones vecinales, Manuel Cañete, presidente de la FAV, valora que "una espera de uno o dos años más para hacer algo bien hecho de una vez por todas no parece tan relevante, cuando llevamos esperando por el plan especial correspondiente a la movilidad desde 2004". "Es cierto que hubo oportunidades para haber hecho un cambio, pero también es verdad que se ha instalado un negacionismo a cualquier actuación que ha situado el debate fuera de la racionalidad", opina Cañete, quien sentencia que "ahora toca ponerse a trabajar de forma conjunta y no saltarse los trámites a la torera". La presidenta de la asociación de vecinos de La Arena, Tita Caravera, cree que "vamos a tener para tiempo con esto del Muro". "Hay que empezar de cero y ya sabemos todos cómo de pesada es la administración", señala la dirigente vecinal. Su homóloga en la zona centro, Maite Martín, comparte la opinión: "Esperemos que no lleve el mismo camino que el plan de vías, pero todo apunta a que así será". "Deseamos que el proyecto esté bien estudiado, proyectado, ejecutado y consensuado", apunta Martín. Por su parte, el presidente vecinal de Cimadevilla, Sergio Álvarez, reconoce que "no nos preocupan tanto los plazos como que se haga bien, con garantías legales y pensando en Gijón".