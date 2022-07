La Escuela Politécnica de Ingeniería se convirtió ayer en un "paddock" para mostrar el automóvil diseñado por los alumnos del equipo Uniovi eTechRacing. El vehículo participará en la Formula Student, una contienda automovilística en la que compiten distintas universidades del mundo, con coches diseñados por los propios estudiantes. La presentación de ayer no es el final del proyecto, puesto que aún queda trabajo hasta que los coches se enfrenten en el circuito de Castellolí entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre. El equipo no comenzó con buen pie, ya que en agosto del 2021 sus instalaciones de trabajo sufrieron un incendio que alteró totalmente los planes. A pesar de ello, el automóvil está listo y su nombre no puede ser más descriptivo, "Fénix". Los alumnos agradecieron ayer el apoyo de sus patrocinadores, a quienes entregaron diplomas por sus distintas aportaciones al monoplaza y al equipo. Juan Casquero, estudiante encargado de la aerodinámica del coche, celebra los avances en este apartado: "Hemos logrado reducir la resistencia al aire para tener mayor agarre y velocidad". Por su parte, Marta Caldero, que trabajó en la gestión eléctrica del coche, señala que el siguiente objetivo es "superar las verificaciones de seguridad y las pruebas dinámicas". "Fénix" está listo para la acción.