Locura en Gijón con Dani Martín

El artista madrileño Dani Martín colapsó anoche "Gijón Life" con la presencia de fieles seguidores llegados de todas partes del Principado y varias localizaciones de España. El que fuera vocalista de El Canto del Loco deleitó a los miles de asistentes que acudieron al escenario situado en la explanada de Marina Civil con sus temas más populares. Incluso propuso a los espectadores que gritaran al unísono un "¡Puxa Asturies!" –correspondido, como no podría ser de otra manera– debido a las raíces asturianas de su abuelo paterno, natural de Tineo. A pesar de que el concierto comenzó en torno a las 22.15 horas y que las puertas se abrieron a las 20.30 horas, hubo quienes comenzaron a hacer cola hacia las seis de la mañana para lograr un hueco en la primera fila.

Uno de los grupos que no faltó a la cita fue el formado por Laura García, Águeda Martínez, Andrea González, Ariadna Rodríguez y Marcos Rodríguez, quienes llegaron sobre las 15.30 horas. Águeda Martínez es la madre de Ariadna y Marcos, y la tía de Andrea: "Soy fan de El Canto del Loco desde que se creó en 1994". Su madre, explica Ariadna a pie de pista, fue la responsable de "inculcarnos esta pasión desde pequeños". Las jóvenes Aitana Barro, Celia Martínez, Carla Martínez, Lara Rodríguez, Cayetana Gutiérrez y Mar Huerta estuvieron haciendo cola desde por la mañana para acompañar a Celia, "la mayor fan de todo el grupo". "Me voy a emocionar con la canción ‘La suerte de mi vida’ –tema con el que abrió el concierto– y eso que es la tercera vez que vengo a verlo", advirtió la joven instantes antes de que el artista madrileño saltara al escenario para continuar con su gira "Qué caro es el tiempo".

Todos los asistentes coreaban las canciones entonadas por Martín al tiempo que las linternas de los teléfonos móviles brillaban y ondeaban de lado a lado al ritmo de las melodías. De niños a adultos, nadie quiso perderse el concierto del vocalista, que según varios operarios fue el artista que más entradas vendió en el festival gijonés.

También hubo familias. Muchas. Una de ellas la formada por Aída Martínez, Teresa Artime, Ana Ramos y Cristina Artime. La mayor fan de todas, señalan al unísono ya dentro del recinto, Aída. "He contagiado a toda mi familia", bromeaba la joven, quien se desplazó en varias ocasiones a otros puntos de España para ver en directo a Dani Martín. "Me volví fan gracias a mi hija, no lo voy a negar", reconoció Teresa Artime, quien siempre acompaña a su pequeña a todos los conciertos que puede.

Desde León acudió Laura García, gracias a que le tocó la entrada en un sorteo de Instagram. "Lo sigo a donde pueda. Una vez hice que coincidieran mis vacaciones en Canarias solo para ir a un concierto de él", admitió García, quien puso rumbo a Castilla en coche nada más terminó el concierto: "Tengo una boda mañana (por hoy), pero es que no me lo podía perder". De esta forma, el cantante madrileño brilló en Gijón con un recopilatorio de sus mejores temas y con el cariño incondicional de sus seguidores.