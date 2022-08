"Da igual donde nazcas; no es una desgracia solo nacer mujer árabe, es nacer mujer"

El honor y la hipocresía del hombre árabe son las principales razones de la creación de "Honor: Cuando nuestro honor está a la venta", la última obra de Nayat Ahmed Abdesalam (campo de refugiados saharauis de Tinduf, Argelia, 1987). La publicación de esta traductora, activista árabe y feminista islámica afincada en Gijón, narra la historia de Yasmin, la "representación de todas las mujeres islámicas".

–¿Cómo surge esta nueva publicación?

–Este libro habla del honor árabe, que es algo que se está usando como sinónimo de virginidad. Porque el honor árabe era otra cosa. Antes, si una mujer era violada o agredida por otra tribu, la familia entraba en guerra por esa mujer, por haberla tocado, se enfrentaban por el honor a esa mujer. Y ahora, por ejemplo, si una mujer es violada, la gente lo calla.

–¿Y desde qué punto de vista está redactado?

–Este libro lo escribo desde el punto de vista de una feminista islámica, que es lo que soy. Y esto en la religión no tiene ninguna base. Lo que se está haciendo es puro patriarcado árabe. No puedo decir que es patriarcado islámico, porque no existe el patriarcado islámico. Es cultura introducida al islam político, que es lo que ahora controla la vida de los musulmanes, el salafismo.

–¿Cuál es la historia del libro?

–La idea viene de la imposición de la virginidad. Y ahí cuento la historia de Yasmin, que es una mujer árabe, pero todas las mujeres árabes nos podemos identificar con ella, en una o en varias cosas, porque en todo lo que sufre ella en su día, lo sufrimos o lo hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas. Esto es una denuncia y una manera de hablar como mujer, como feminista, como musulmana y como decolonial, para quitar esa idea que se pone a la mujer musulmana.

–¿A qué idea de mujer musulmana se refiere?

–Se nos pinta como mujeres sumisas. Una feminista aquí puede salir a manifestarse porque hay una ley que las protege, pero nosotras no contamos con ese privilegio, porque si lo hiciéramos, estaríamos implicando a nuestra familia, amigos y tribu por nuestras acciones. Nuestras acciones tienen consecuencias por ser mujeres.

–¿Qué imagen transmite su protagonista?

–Este libro habla de la opresión que se sufre a diario. El nombre de Yasmin lo puse por la flor, por el cómo quiere que la sociedad sea, como una flor delicada, que no salga de ese camino de la virginidad, angelicales. A pesar de que Yasmin sea feminista y sabe de todo esto, el tema de la virginidad es algo que no supera. Es una mujer liberal con sus estudios, pero al final tiene que recurrir a un método insano de salud para vengarse del hombre. Las mujeres árabes no necesitan gritar. Utilizan la venganza: "Me las vas a pagar en silencio y punto".

–¿Qué papel desarrolla el hombre en la trama de su obra?

–Se Khaled, un nombre que se traduce como inmortal, eterno. Lo puse en representación de todos los hombres. Khaled representa al macho. También a muchos hombres árabes, y la forma en la que tratan y usan a las mujeres. Te dicen que respetan a la madre y a las hermanas, pero ellos pueden jugar con otras mujeres. ¿Respetan entonces a las mujeres? Es la hipocresía del hombre árabe.

–¿Cuál cree que es la razón de ese comportamiento?

–Son hijos sanos del patriarcado. Ni más ni menos. Como digo en el libro: "Nacer mujer a veces es una desgracia", porque da igual donde nazcas, porque no es una desgracia solo nacer mujer árabe, es nacer mujer. A todas las mujeres nos atraviesa la misma injusticia de diferente manera. Todas estamos regidas por un patriarcado.

–¿Cree que todos los hombres son de la misma manera?

–Yo creo que todos los hombres son iguales. La sociedad en la que vivimos es lo que les inculca. Los hombres hacen lo que quieren, pero quieren a mujeres vírgenes. Es la maldita hipocresía.