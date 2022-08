"Me he dedicado en cuerpo y alma a la profesión"

El letrado Juan Bautista Tuero recibirá por parte del Colegio de la Abogacía de Gijón una distinción por sus 70 años de ejercicio, un reconocimiento que Bautista acoge "con gran satisfacción" y que recogerá el próximo 7 de septiembre, en la celebración de festividad de la patrona colegial.

–¿Qué representa para usted esta distinción a una carrera tan longeva?

–Representa una enorme satisfacción y tengo mucha gratitud hacia mis compañeros, que se acuerdan de mí. No recuerdo que algún abogado haya tenido 70 años de ejercicio. Me dediqué en cuerpo y alma siempre a la profesión, que es muy dura y tiene muchas dificultades. Es muy gratificante recibir este reconocimiento.

–Son 70 años de ejercicio. ¿Cómo los valora?

–Tienen mucho mérito. Estoy próximo a los 97 años. Mi dedicación ha sido vocacional desde que empecé, aunque primero no me llamaba mucho la atención. Pasé por muchas fases, tuve la suerte desde el inicio de ser conocido y de que me sucediese en mi despacho mi hija Emma. Me desborda un poco todo, no esperaba tener tantos reconocimientos y amistades. Podría escribir un libro, pero es secreto profesional (risas).

–¿Ha cambiado mucho la abogacía desde sus inicios hasta hoy?

–En el fondo poco, el que es abogado es abogado. Pero lo que ha cambiado últimamente son los medios materiales. Ahora, por ejemplo, para hacer una demanda necesito ayuda para acceder a los temas tecnológicos. Además, los grandes despachos tienden a mercantilizar la profesión. Siempre creí en el abogado individual y es importante que se conserve la esencia. La abogacía debe ser un pilar de la justicia y los profesionales deben conservar una esencia digna, que es fundamental para la sociedad.

–¿Qué porvenir le augura a la profesión?

–Para la sociedad es una ayuda enorme para la evolución social y para la democracia. El abogado es una figura que debe defender a su cliente y cuando cumple su misión es digno de reconocimiento. Tiene enfrente a otro compañero, esgrime y pule los aspectos jurídicos pero no decide, sino que educa jurídicamente. Es un defensor de la justicia.

–¿Cómo nace su deseo de ejercer la abogacía?

–Me gustaba mucho la arquitectura y me fui a Madrid, pero no era un gran dibujante. Me incliné por el Derecho y una vez que empecé a estudiarlo no tuve ninguna duda en que mi deseo era ejercer la abogacía. Poco a poco pude ir avanzando. Se necesita perseverancia y no perder pleitos, porque perder pleitos significa perder clientes. Estuve cinco años sin perder un pleito. Mis compañeros decían que tenía un ojo clínico que era mi esencia jurídica. Analizaba cada situación y era difícil que me equivocara.

–¿Qué significa el Colegio de la Abogacía de Gijón para usted?

–Me matriculé en el Colegio de Gijón y el de Oviedo, pero actualmente solo estoy matriculado en el de Gijón. Me cubre de sobra, moriré como ejerciente de este Colegio. Además, existe la casualidad de que el día que me conceden la distinción mi nieto Javier Tuero jura el cargo.