"Siempre he sentido un gran compañerismo"

Faustino Martínez González cumple seis décadas formando parte del Colegio de la Abogacía de Gijón. La institución le distinguirá por sus méritos y su profesionalidad durante tantos años de trayectoria profesional "intachable".

–¿Qué supone para usted este reconocimiento?

–Para mí es todo un honor, un sentimiento muy gratificante. Seguir a estas alturas en el Colegio de la Abogacía es muy importante. En 2010 me concedieron la insignia de oro al cumplir cincuenta años en la profesión y la sigo luciendo con orgullo en todos los actos. Reconozco que pensaba que no llegaría a recibirlo, no esperaba trabajar tanto tiempo.

–¿Qué destacaría usted de su trayectoria profesional?–En cuanto a la abogacía, siempre he intentado tener una buena relación con el público, me gusta tener un buen trato con las personas. Yo aprendí a ejercer la profesión junto a otros abogados mayores que yo. Ellos siempre me inculcaron la importancia de la seriedad, la formación y el respeto. Hay que escuchar a las personas y saber comunicar, el abogado se debe dirigir a sus clientes para resolver sus problemas, debe saber comunicar su enfoque.

–¿En qué cree que ha cambiado la profesión a lo largo desde que usted comenzó a ejercer?

–Creo que cada vez se forman más abogados. Me parece algo fenomenal que cada vez más gente pueda estudiar lo que desea y ejercer una profesión que le gusta. Antes había muy pocos profesionales, ahora hay muchos más. La prioridad es que el trato al cliente siempre sea respetuoso. Hay que entender a las personas que llegan a exponerte un problema, dar encaje a la situación, y convencer al cliente del mejor camino a seguir. A veces, las personas vienen con una idea en la cabeza, pero no es el mejor camino, por lo que el abogado debe ser capaz de reconducirlo.

–¿Tiene muchas historias para contar tras más de seis décadas ejerciendo la abogacía?

–Claro, en tanto tiempo se encuentra uno muchas historias, pero nunca he tenido problemas con ningún cliente ni con compañeros. Siempre nos hemos ayudado mucho unos a otros. Saber tratar con las personas es una cualidad importante para ser un buen abogado.

–¿Cuándo se retiró por completo del ejercicio de la abogacía?

–Fue en el año 2015. Actualmente tengo 90 años, ya es momento de descansar. Sigo en el Colegio de Abogados, que es todo un orgullo. Además, siempre participo en todos los actos colegiales que puedo.

–¿Qué recomendaría a quienes se inician en la profesión?

–Los comienzos siempre son duros. A veces, las cosas no salen como uno quiere y puede ser muy frustrante. Es un trabajo con mucha competencia, en los pleitos siempre hay dos partes y hay que saber ganar y perder, los empates son muy raros. En mi trayectoria siempre he sentido que hay un gran compañerismo en la profesión. Mi consejo es ser perseverante y trabajar duro. Es fundamental el esfuerzo y siempre continuar hacia delante sin mirar atrás.