El Pleno municipal aprobó esta mañana, con división del voto entre los socios del gobierno local, la permuta de cuatro parcelas necesarias para la ampliación del hospital de Cabueñes, sobre las que tiene una opción de compra el grupo Quirón, por dos parcelas municipales en Nuevo Gijón donde Quirón construirá un hospital privado con una inversión de 55 millones de euros y la creación de 300 empleos.

Aunque tras la votación de hoy ya se puede rubricar el convenio para la permuta entre el Ayuntamiento y el grupo sanitario privado, su formalización tendrá que esperar a que se modifique el PGO y se elabore el Plan Especial necesarios para poder construir un centro privado en los terrenos del Nuevo Gijón, y a que el Grupo Quirón materialice la opción de compra que tiene sobre las cuatro parcelas de Cabueñes necesarias para la ampliación del hospital público. Con ese fin, en cuanto se formalice la permuta, el Ayuntamiento transferirá ese suelo al Principado de Asturias.

La portavoz del PSOE, Marina Pineda, justificó el respaldo de su grupo a un proyecto heredado del anterior gobierno de Foro, dado que «toca tramitarlo conforme a la legalidad», aunque no es un proyecto que ellos hubieran elegido. «Cuando llegamos al gobierno en 2019 nos encontramos con que cuatro de las parcelas en las que se van a ubicar servicios complementarios y viales de acceso al Hospital de Cabueñes, estaban en manos de inversores privados del ámbito sanitario y además tenían una licencia de obras para construir un hospital privado ahí, en Cabueñes. Eso es competir con la sanidad pública y perjudicarla. La idea de cambiar la ubicación ya había sido de Foro y nosotros lo único que hemos hecho es garantizar la ampliación del hospital de Cabueñes y por lo tanto defender la sanidad pública», una defensa que asegura que hacen los gobiernos socialistas incluido el del Principado..

La portavoz socialista recalcó que «el interés general es que se pueda realizar esa obra de ampliación. Que vaya a haber un hospital privado ni quita ni pone nada a la sanidad pública y tampoco podemos desaprovechar la oportunidad de una inversión que va a regenerar una zona ahora mismo abandonada de la ciudad, que va a generar muchísimo empleo directo e indirecto y que desde luego va a mejorar nuestra actividad económica».

El respaldo a la permuta también contó con los votos de todo el centro derecha municipal; Ciudadanos, Foro, PP, Vox el edil no adscrito, con Foro, PP y Ciudadanos, que destacaron la inversión y creación de empleo que supondrá para la ciudad. También hubo alusiones a la libertad de elección de los ciudadanos, entre otros por parte del portavoz de Vox, Eladio de la Conchas. Desde otras formaciones del centro derecha además se atribuyeron las listas de espera y los problemas de la sanidad pública a la «mala gestión» del gobierno autonómico. El edil de Foro, Pelayo Barcia, reivindicó que los pasos para la permuta se iniciaron bajo el gobierno de Foro para favorecer la sanidad pública, consiguiendo terrenos para ampliar el Hospital de Cabueñes y añadió que «la sanidad pública no se defiende atacando a la privada». La edil del PP, Ángeles Fernández-Ahuja, por su parte considera que «la implantación de Quirón en Gijón supone complementar la sanidad pública».

La posible colaboración del futuro hospital Quirón con la sanidad pública fue un asunto sobre el que hablaron tanto grupos municipales que la defienden como los de izquierdas que no respaldaron el convenio.

Así mientras el edil de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, «la llegada de Quirón no sólo contribuirá a mejorar e incrementar la red sanitaria en la ciudad, sino que abrirá nuevas fórmulas de cooperación público-privada en materia sanitaria», opinando además que serán los funcionarios quienes más use ese hospital, dado que el 80% de los funcionarios en España optan por la sanidad privada.

Mientras, la portavoz de Podemos-Equo, Laura Tuero, indicó que «lo cierto es que Quirón Salud vive a costa de parasitar la sanidad pública. Este hospital privado sólo puede medrar en Gijón a costa de los problemas que atraviesa nuestro sistema sanitario, motivados por la escasez de personal y de recursos», espetando a los socialistas que «ustedes hablan de socialdemocracia y del estado de bienestar conformado por la dependencia, por las pensiones, por la educación y la sanidad pública, pero luego lo desmantelan».

La abstención del socio minoritario del gobierno local, IU, la explicó su edil, Aurelio Martín, señalando que «nuestra principal preocupación no viene del proceso administrativo» aprobado hoy sin sus votos, si no que «nuestra principal preocupación viene de que Quirón no viene a complementar la sanidad pública, viene a competir con la sanidad pública. No es equiparable a otros hospitales privados que hay en nuestra ciudad y que han venido funcionando todos estos años. Es obvio que posee mucha más capacidad y musculatura. Tiene mucha capacidad de competir».

Laura Tuero desplegó en el pleno un pañuelo blanco en defensa de la sanidad pública, mientras a las puertas de la Casa Consistorial se produjo una concentración convocada por el sindicato CSI en defensa de la sanidad pública y en contra de la permuta de los terrenos y la implantación del Hospital Quirón, que consideran que hará negocio con el desvío de pacientes de la sanidad pública, para aliviar las listas de espera en esta última. Se manifestaron al grito de «¡sanidad pública de calidad!». La representante del sindicato en el área de Sanidad, Ana Carpintero, calificó de «indecencia» lo que a su juicio es «ponerle la alfombra roja al negocio de la privada», en referencia a la votación sobre la permuta con el Hospital Quirón.