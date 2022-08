"Ha sido el año de mayor afluencia en el Tsunami"

Tras la finalización del festival Tsunami Xixón el pasado sábado, su director Ramón Noguera expresa su satisfacción con el desarrollo del certamen, del cual destaca la ausencia de incidentes y la respuesta del público. "Ya tenemos en mente mejorar para la siguiente edición", vaticina.

–Como director, ¿qué sensaciones tiene tras esta última edición de Tsunami?

–Todas las sensaciones son buenas. Después de estos años de pandemia hemos sacado adelante el festival sin incidentes y estamos muy contentos con el público, que ha disfrutado de los conciertos. Los artistas que vinieron dieron un alto nivel y pudimos comprobar que Gijón estuvo llena de gente que asistió al festival. Se veían muchas pulseras del Tsunami en la ciudad.

–¿Qué cifras de asistencia manejan? ¿Se han cumplido las expectativas?

–Teniendo en cuenta las actividades de pago y las gratuitas, han sido 42.000 asistentes. Además, se vendieron entradas en 32 países. Nunca se había visto.

–En el ámbito nacional, se estima que el 70 por ciento de asistentes han sido de fuera de Asturias. ¿Qué le sugiere ese dato?

–El Tsunami es un motor económico y turístico que atrae a mucho público, a un público que quizás, sin él, no conocería la ciudad. Es una excusa para atraer gente y disfrutar de Asturias. Es un dato que nos dice que es un evento con una personalidad muy fuerte, único en España y en el que los amantes del rock y el punk se congregan.

–Muchos asistentes se han quejado de la nueva ubicación en el parque de los Hermanos Castro. ¿Cómo lo valora?

–Cuando hay cambios, es normal que haya gente a la que les choque. Este año no se podía hacer en la Laboral, que como ubicación es un espacio único. Ya que no se pudo allí, el parque de los Hermanos Castro era una ubicación cómoda. Era fácil ver todos los conciertos porque no se solapaban y había dos escenarios. Si seguimos en Hermanos Castro, se preparará todo con más tiempo y se harán mejoras.

–¿Qué artistas del Tsunami suscitaron mayor interés entre el público?

–Durante todos los conciertos hubo una gran afluencia, pero diría que "Ska-P", "Airbourne" y "Desakato" fueron de los más destacados. "Ska-P" era una de las cabezas del cartel y ofrecieron un show redondo. Además, un montón de bandas no tan grandes dieron conciertos muy destacados. En 2019 nos llamaban la atención varios grupos y mantuvimos la apuesta para esta edición. "Syberia", "Calivvla", "Me Fritos and the Gimme Cheetos"... Hay cantera.

–¿Qué acogida tuvieron las actuaciones en el skatepark de Cimadevilla y de la plaza Mayor?

–Son propuestas arriesgadas, con conciertos gratuitos y en horarios que no son los mejores, pero este año es cuando más afluencia hemos tenido. En el skate park hubo un gran ambiente familiar y deportivo, y en la plaza Mayor ha habido llenos.

–¿El éxito que ha conseguido el festival es una muestra del tirón que sigue teniendo el rock?

–Creemos que el rock es la base de la música popular, aunque esté muy de moda la música urbana, el reggaetón... Hay un boom del urbano pero los grandes conciertos siguen siendo de artistas de rock, que no va a morir nunca.

–¿Ya se está trabajando en la edición del año que viene? ¿Habrá novedades?

–En cuanto acaba una edición ya se tiene en mente la siguiente para poder hacerlo mejor. No se sabe cuál será la ubicación, este ha sido el primer evento en el parque de los Hermanos Castro y tenemos que esperar al feedback de la administración, pero creemos que puede ser un buen sitio para hacer que el festival crezca en Gijón.

–El primer día se produjeron quejas y denuncias por hurtos en el festival. ¿Qué sabe al respecto?

–Tenemos un equipo de seguridad e intentamos que no se nos escape nada, pero no podemos controlar que alguien haga algo que no debe. Hablamos con la Policía sobre temas de movilidad, pero no tenemos constancia de ningún incidente.

