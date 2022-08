«Estad alerta», piden los padres de la gijonesa que denunció la sumisión química

"Piden que estemos alerta para evitar más casos. Están muy afectados". Así se expresó ayer María del Mar Vázquez, vicepresidenta de la asociación de vecinos "El Roble" del barrio gijonés de Montevil, tras recibir por la mañana la visita de los padres de la menor de 13 años que denunció haber sido víctima de un posible caso de intento de sumisión química en las fiestas de este barrio que organiza la citada asociación de vecinos.

La niña explicó que en la madrugada del sábado al domingo, durante las celebraciones, comenzó a sentirse mal tras notar un pinchazo. Fue trasladada por una patrulla de la Policía Nacional al Hospital de Cabueñes, donde los análisis revelaron que en su organismo había restos de MDMA líquido, una droga popularmente conocida como éxtasis. Los padres, en la visita, también quisieron agradecer las labores de los agentes que atendieron a la pequeña. "La familia está muy agradecida por el trato de la Policía Nacional, pero no quieren publicidad de ninguna clase para que la pequeña pueda ir olvidando el tema", explicó Vázquez.

El caso ha suscitado una enorme repercusión. Ayer lo valoraron tanto la alcaldesa de Gijón, Ana González, como la delegada del Gobierno, Delia Losa. Ambas pidieron prudencia. "Fehacientemente no sabemos que haya habido esos pinchazos y, por lo tanto, creo que no hay que generar una sobrealarma", indicó Ana González. "Es verdad que parece que en los últimos tiempos hay personas muy jóvenes, pero no estamos en un momento de alarma, aunque sí de preocupaciones", añadió. "No podemos dar por sabido algo que no se sabe. Que no digamos que algo ha ocurrido cuando quienes tienen que decírnoslo todavía no lo han confirmado. Debemos ser muy prudentes para evitar reacciones en cadena de las que todo el mundo luego nos arrepentiríamos", insistió la primera edil, quien sigue de cerca el caso.

"Todavía no hay nada seguro. A través de la Dirección General de Igualdad estamos en contacto con la Policía, pero antes de este acto –en referencia al evento para escenificar el arranque de las obras del Hospital de Cabueñes– no había confirmación de nada", continuó Ana González. "Entiendo la preocupación de esta joven, de su familia y de la población, porque son cosas que nos impactan mucho. Pero lo mejor para resolver estos casos es tener toda la información para actuar con serenidad y con firmeza. Y así se hará, pero antes tenemos que confirmar las cosas", finalizó.

Delia Losa también abordó la situación: "Siempre hay preocupación cuando ocurre una incidencia como esta, que es de gravedad", arrancó. "Se ha inyectado una sustancia, pero faltan los análisis para determinarlo. Del resto de alarmas en otras localidades no se ha podido confirmar nada. Solo está el caso de Gijón, en el que han inyectado una sustancia que afecta al comportamiento, pero no soy química. Hay una investigación policial", aseveró. "En todos los eventos festivos de envergadura hay un refuerzo de seguridad, empezando por policías locales y siguiendo por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Hay refuerzos nocturnos, asistencia sanitaria. La cobertura es importante", recordó.

Tal y como confirmaron ayer fuentes de la comisaría de Policía Nacional de El Natahoyo, en Gijón, la investigación sigue abierta. "Ellos están afectados y nosotros también, porque esto es un barrio tranquilo", puntualizó María del Mar Vázquez. "Piden estar alerta y que, nada más que una niña sienta algo, vaya a una persona de confianza para que la lleven a donde la tienen que llevar", finalizó la líder vecinal del barrio de Montevil.