Gijón en pequeñas dosis de recuerdo

A escasos días de la Semana Grande, las calles gijonesas ya cogen temperatura para la que se prevé una de las semanas más productivas para la ciudad a nivel turístico. Sin embargo, el movimiento de visitantes ya es frenético antes de llegar a ese momento, y muchos de ellos se resisten a abandonar Gijón sin un recuerdo de su estancia en la maleta. Es el caso de Iván Arjona y Miriam Morán, de Cantabria, que se encuentran de vacaciones en la ciudad. La pareja, de paseo por la zona de la plaza Mayor, ha optado por uno de los clásicos del verano, los imanes. "Son de Asturias y Gijón y tienen imágenes en cada letra de cosas de la zona", comenta Morán. La decisión de comprar los imanes no es casualidad. "Veníamos directamente a por ellos, lo teníamos claro", cuenta Arjona.

Pese al éxito habitual que año tras año tienen los imanes, la oferta de recuerdos y souvenirs de la que dispone la ciudad es muy amplia, como apunta Rosalía García, de la tienda Don Pelayo. García celebra la variedad de productos que se llevan los turistas de la tienda, que destaca por sus propuestas de artesanía asturiana. "Se tocan todos los grupos de venta", observa una Rosalía García que festeja la afluencia de visitantes que hay este verano. "Hay muchísimo turismo de fin de semana y familiar", admite. Entre los artículos más exitosos entre los turistas, García menciona el sector textil, con camisetas y sudaderas sobresaliendo por encima del resto. Un hecho que, según ella, tiene explicación. "Como muchos visitantes vienen de zonas de calor, no traen ni una chaqueta", argumenta Rosalía García, que remarca el "gran abanico de opciones" del que gozan los turistas para conseguir plasmar con un bonito recuerdo su estadía veraniega en Gijón. "En cuanto a regalos más turísticos, hay hórreos, recuerdos de la Virgen de Covadonga, tazas...", sostiene la comerciante, que expone cuál es el producto más demandado de los que tienen a Gijón como motivo principal. "Se venden muchísimo ‘las Letronas’, que también las tenemos en imanes", relata Rosalía García, que coincide en la alta demanda de imanes que ha percibido en los visitantes. "Hoy en día siempre tenemos la casa llena de cosas y además hay mucha gente que los colecciona y compra uno de cada sitio al que va", razona.

Por su parte, Lucía Gutiérrez, de la tienda "Les Camisetes", destaca lo "lleno" que está Gijón y desgrana los artículos que más interés genera en los visitantes. "Lo que más se suelen llevar son tazas, dedales, llaveros e imanes tematizados con la ciudad", manifiesta, aunque Gutiérrez ensalza su producto estrella: las camisetas. El nombre de la tienda no es casual. "Incluyen bromas de la región", señala.

No obstante, los artículos decorativos o textiles no son los únicos que cautivan a los turistas, que también se ven atraídos por la gastronomía local. Los productos comestibles abundan en muchas tiendas de la ciudad para que los visitantes se lleven un buen gusto a sus lugares de origen. Una de los establecimientos que apuesta por una variada oferta de comestibles es la tienda Asturias Encantada, que dispone de artículos artesanales, pero también de propuestas alimenticias con las que llegar al paladar de los turistas. "Tenemos una representación importante de quesos asturianos, mucha gente se los lleva", confiesa la comerciante María Bravo, que añade "las casadiellas, los chocolates y los licores" como otros de los productos que más adquieren los turistas durante su permanencia en Gijón.

Como no podía ser de otra manera si se habla de gastronomía asturiana, la fabada goza de un gran público, como revela María Bravo. "Se la llevan para hacerla en casa o enlatada para consumirla inmediatamente", explica Bravo, que cita la propia fabada y los quesos como los productos con más tirón entre los turistas que se pasan por el negocio. Bravo confía en que el gentío que acostumbra a haber en los últimos días en las inmediaciones de la plaza Mayor se mantenga durante la Semana Grande. "Hay mucho movimiento de turistas", aplaude.

Uno de los casos que ejemplifica el interés que suscita el ámbito de la alimentación lo representa la familia formada por María Eugenia Molina, Antonio García y sus hijos Gala y Alejandro, que no han querido irse de la plaza Mayor sin adquirir un recuerdo de la región: un escanciador de sidra. María Eugenia Molina lo justifica. "Nos gusta mucho el tema de la alimentación, los quesos, la sidras...", explica Molina, que añade que tampoco han innovado demasiado con la elección que han hecho "Hemos comprado lo más sencillito". Los cuatro miembros de la familia, procedentes de Madrid, apenas acumulan un par de días en Gijón y no han dispuesto de mucho tiempo para visitar más tiendas, pero tienen claras sus preferencias. "Miraremos galletas, conservas... Algo para llevárselo a la familia", declara María Eugenia Molina, una de los miles de turistas que no duda en callejear por la ciudad en busca de algún souvenir con el que recordar con cariño sus vacaciones. Con la diversa oferta existente en las distintas tiendas, por opciones no será.