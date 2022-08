La "perla" del Coro Joven de Gijón

La mierense Paula Menéndez, de 21 años, forma parte del Coro Joven de Gijón como soprano –para los menos duchos en cuestiones musicales, una de las voces de registro más agudo en una formación musical–; además, le encanta bailar y cantar, tocar la batería, y de mayor quiere dedicarse al canto. Paula tiene un oído y una voz espectaculares y unas habilidades únicas para memorizar canciones en español, en inglés e incluso en portugués, sin haber estudiado nunca música ni ninguno de estos idiomas. Paula tiene, además de todas esas cualidades, un diagnóstico de autismo.

A los 2 años no sabía hablar, ni comunicarse, solo cantaba. Con el paso del tiempo quedó claro que le gustaba cantar en reuniones familiares, hasta que un día Zora González, su madre, decidió contactar con el Coro Joven de Gijón.

En un abrir y cerrar de ojos Paula era una más. "Esto no es algo que te suelas encontrar. Para nosotros fue algo increíble, porque Santi vio la capacidad y no la discapacidad", explica Zora. Santi Novoa, director del Coro Joven de Gijón, descubrió la voz y el oído de Paula en septiembre del año pasado, y desde ese momento pasó a ser "La Perla" del coro, apodo que le puso el director.

"Siempre escuché hablar del genio del autismo y me he dado cuenta de que Paula lo tiene. No sabe nada de inglés, no sabe nada de solfeo, y sin embargo es capaz de hacerlo todo", expresa la madre, que mitiga con esas grandes vivencias experiencias que aún le duelen. Como cuando "un profesor de Música de un colegio ordinario, sin ser de Educación Especial, nos dijo que él no había estudiado para darle clase a esto", cuenta conmovida al darse cuenta que tras tantos momentos difíciles y discriminaciones hacia su hija por el simple hecho de tener autismo, por fin ha encontrado un sitio como el que le ofrece el Coro Joven de Gijón, donde el autismo no la define.

Paula y su familia vivían en Mieres, pero hace dos años decidieron mudarse a Gijón porque, precisamente, consideraron que la ciudad podía ofrecerles más actividades para gente con autismo. "La música es su pasión, lo difícil era encontrar algo; porque aunque encontrábamos actividades para gente con esta discapacidad, a Paula la veías incómoda en ese ambiente", recuerda la madre, aludiendo a las dificultades que han tenido para encontrar actividades en las que Paula se sintiese cómoda y feliz.

"Normalmente encontramos o blanco o negro; pero este coro es de un color rojo, como las camisetas que llevan. Y ahí les dio igual el autismo de Paula, solo miraron el oído y la voz, y admiraré siempre a Santi porque aceptó a Paula tal y como es", expresa Zora. "Esto es la verdadera inclusión", puntualiza. Zora valora lo que "el coro hizo por Paula" y admira la forma en la que arropan a su hija desde el primer día que comenzó a formar parte de esta gran familia. "Nos mudamos a Gijón y ahora Paula tiene una gran familia con muchos hermanos y hermanas".

"Mamá, son como yo"

Uno de los momentos más emocionantes de Zora fue al escuchar las primeras palabras de su hija al salir de su primer ensayo en aquel pasado septiembre, y que le hizo darse cuenta que su hija iba a ser muy feliz allí: "Mamá, son como yo", dijo Paula feliz refiriéndose a sus compañeros. El Coro Joven de Gijón espera que más interesados se unan a su gran familia, donde lo importante es solo la voz y el oído, pero para el que también se pide tener muchas ganas, compromiso y responsabilidad.

Este viernes, día 5, inaugurando la Semana Grande de Gijón, a las 19.00 horas en la plaza Mayor, el escenario se llenará de energía, camisetas rojas y voces impresionantes. Junto a una banda de rock y, por supuesto, con Santi Novoa dirigiendo a todos los jóvenes, alegrarán las calles gijonesas con canciones como "Bohemian Rapsody" y "Skyfall", entre otras, donde "La Perla" del coro se situará en el escenario en la cuerda de sopranos. Como una más.