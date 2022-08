Con el objetivo de cumplir una promesa, la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, madrugó ayer más de lo habitual para darse un chapuzón en la escalera 2 de San Lorenzo, conocida por los playos como «la rampla», antes de cumplir con sus quehaceres diarios en el Ayuntamiento. No lo hizo sola. Estuvo rodeada por los habituales bañistas que todos los días del año se zambullen en las aguas del Cantábrico, a dos pasos de San Pedro. Los mismos que han dado vida a la exitosa campaña turística «Gijonomía». Pero la gran sorpresa fue que se sumergió en el mar también acompañada por el nuevo dueño y presidente del Sporting, Alejandro Irarragorri, que también cumplió una particular promesa con González. «Lo prometido es deuda. Encantada de que esta mañana me hayáis incluido en vuestra ‘bendita locura’», compartió la Alcaldesa en sus redes sociales tras pegarse el bañín matinal.

Eran las ocho de la mañana cuando González llegó a la «rampla». Faltaba aún hora y media para la pleamar, pero las olas ya acariciaban el Muro. La temperatura del agua era de 21 grados. Estaba como un plato. La Alcaldesa, con su bañador preparado, conocía a muchos de los habituales de San Lorenzo desde «un par de días antes de la presentación de la campaña de ‘Gijonomía’». «La energía que desprendéis y la pasión con la que habláis de estos baños me hicieron prometeros que un día vendría a compartir vuestra pasión», reconocía González en sus redes sociales. Y dicho y hecho. Ayer fue el día elegido. «Ana y yo nos conocíamos y, a veces, hablamos. Siempre la estuve animando a que viniera un día con nosotros y por fin se animó. Ahora solo falta convencerla para que venga nadando conmigo hasta la boya», bromeaba tras el baño Goyo Llanes, uno de los habituales de la «rampla», que nada en aguas abiertas. Una gorra de regalo A los chapoteos se sumó también Alejandro Irarragorri. Pero no fue casualidad. Durante sus estancias en Gijón, el dueño del Sporting sale de su céntrico hotel y se va a correr por las mañanas. Y más de una vez había reparado en la presencia de los madrugadores bañistas de la «rampla». El pasado miércoles, durante un encuentro entre el empresario mexicano y la Alcaldesa, salió el tema. Y Ana González le explicó que eran protagonistas de «Gijonomía», la campaña que trata de vender turísticamente la idiosincrasia de los gijoneses. Además, le confesó que mañana (por ayer) iba a ir precisamente a saldar su compromiso. Irarragorri no dudó en sumarse y se comprometió a bañarse también después de hacer deporte. Con su ropa de deporte, la cabeza visible del Grupo Orlegi se presentó también puntual en la «rampla» y compartió conversaciones con los bañistas. A uno de ellos, Oliver Calzón, hasta le regaló su gorra. «Yo acababa de salir del agua. Me saludó y se quitó su gorra y me la dio. Era una gorra del grupo Orlegi», revela Calzón, también habitual de la «rampla». «Yo estuve en la grabación de ‘Gijonomía’, pero la que sale es mi hija Luna», explicó. El baño de Ana González y Alejandro Irarragorri duró unos minutos, pero dio muestra de la buena sintonía existente entre la Alcaldesa de Gijón y el Real Sporting. Pero el objetivo era cumplir la promesa. «Lo prometido es deuda. Encantada de que esta mañana me hayáis incluido en vuestra ‘bendita locura’», resolvió la Regidora.