La nostalgia aparca en el Parque Infantil

El Parque Infantil de Tráfico abrió sus puertas en 1964 en una zona de Isabel la Católica. Desde entonces, miles de niños gijoneses han pasado con sus bicicletas por el circuito y han participado en sus talleres formativos. El gobierno local desveló hace dos días que prevé trasladar este equipamiento al parque Hermanos Castro, al otro lado del río Piles. Un anuncio que ha generado ya un intenso debate a pie de calle. La mayoría de los usuarios, tantos padres como hijos, exigen que se mantengan «íntegros» los actuales servicios.

«Nos encanta visitar las instalaciones con los niños. Está por ver en qué consiste el traslado. Solo esperamos que no se pierdan prestaciones», razonaba ayer Julia Jiménez a la puerta del Parque Infantil de Tráfico. El gobierno local explica que la reubicación de las instalaciones, «con problemas de accesibilidad», permitirá ampliar el parque Isabel la Católica. «Ojalá se pueda seguir disfrutando de un lugar como este, sin dañar lo que ofrece a día de hoy», indican los habituales del espacio.

Irene Corbato acompañaba ayer por la tarde a su hijo Martín Madrigal y a varios amigos del pequeño en su estancia en el Parque Infantil de Tráfico, donde había una actividad con karts. «El traslado será útil si se atienden cuestiones como la accesibilidad», asegura. Aunque reconoce que le puede la nostalgia. «Yo solía venir mucho cuando era niña, y ahora vengo bastante con los pequeños de la familia. Las instalaciones están muy bien y, si se considera que el cambio de ubicación las va a mejorar, bienvenido sea. Solo pido que no pierdan su esencia», afirmaba. «Me parece correcto que se cambie de ubicación siempre y cuando se note un cambio para mejor y no sea gastar por gastar», añadía. «De ser así, no le vería ningún sentido», remataba.

Los más pequeños también lo tienen claro. «Aunque el parque cambie de lugar, seguiremos yendo», comentaban ayer Alain Pastur y Marina Iglesias. La niña, de ocho años, disfrutaba de la tarde desde el pequeño graderío que hay junto a la pista, viendo a sus amigos en los karts. «Vengo alguna vez a montar en bici. Hasta que no cumpla los diez años no puedo subir en los karts», explicaba.

«Las actuales instalaciones incluyen actividades a diario con bicicletas y los lunes y miércoles, circuitos con cars», apostillaba Irene Corbato. Carolina Freitas, otra de las madres presentes en la actividad, también opina que «la nueva ubicación del Parque Infantil de Tráfico sólo se entenderá si es para mejorar». «No creo que el lugar influya en la afluencia porque está muy cerca. Pero si no tiene las mismas actividades, podría perder atractivo», indicaba. «A nosotros nos da igual la ubicación. Y, aunque desconozco los cambios que se harán, si lo amplían sería algo muy positivo», comentaba.

Con la misma incertidumbre respecto a este emblemática instalación gijonesa viven estos días sus usuarios habituales. «Es un lugar por el que ha pasado toda la ciudad. Los recuerdos que acumula son impagables», comentaba ayer José Ramón Jiménez, para resumir un sentir general.

Cs, PP y Podemos cargan contra el cambio de ubicación: «Es un sinsentido»

A la oposición municipal le faltan argumentos que justifiquen la decisión del gobierno de trasladar el Parque Infantil de Tráfico de Isabel la Católica a Hermanos Castro. La primera queja llegó desde Ciudadanos, primer partido de la oposición. «Es un sinsentido. ¿Molesta el Parque Infantil de Tráfico? ¿Es necesario ganar más espacio verde en Isabel la Católica después de la remodelación de la avenida del Molinón? El único problema que tiene es su falta de accesibilidad, y sinceramente le pasa a muchos de los edificios públicos municipales, y no causan esta alarma en la Alcaldesa», explicaba el portavoz de la formación naranja, José Carlos Sarasola, que pide dedicar parte del dinero que cueste el traslado en mejorar la instalación en su ubicación actual, «que es más sencillo y barato». Para Laura Tuero, portavoz de Podemos-Equo Xixón, el problemas es la falta de un proyecto integral para Hermanos Castro. «En junio la Alcaldesa nos dijo que presentaría una propuesta global y ahora nos encontramos con esta intervención parcial. En Hermanos Castro hemos pasado de la dejadez a la contradicción», matizaba la concejala tras reprochar al gobierno que no haya acometido la reconversión del aparcamiento en zona verde como manda el Plan General de Ordenación (PGO), «dar volantazos» en la acción municipal sobre esa zona y plantear ahora «este parche». Y desde el PP, la concejala Ángeles Fernández-Ahúja, pide a la Alcaldesa que explique «a los gijoneses por qué su gobierno rechaza mejorar y mantener el que es el primer Parque Infantil de Tráfico de España cuando lo único que necesita son mejoras puntuales y, en cambio, quiera darle carpetazo a un área de la ciudad en la que gijoneses de diferentes generaciones conservamos numerosos recuerdos». Para los populares, la necesidad de mejora de la accesibilidad que reivindica la Alcaldesa es una «cortina de humo».

Al otro lado del Piles

La propuesta del gobierno local de reubicar el Parque Infantil de Tráfico en Hermanos Castro cogió ayer por sorpresa a numerosas familias. El cambio implica que el popular circuito deje su actual sede en Isabel la Católica para cruzar el Piles.