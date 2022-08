La Semana Grande de Gijón llega este año cargada de alicientes entre los que destacan numerosos conciertos que ya comenzaron el 29 de julio con Rojuu y Girls to the Front; siguieron con Alberto y García el 1 de agosto y Martín Burguez el 2 de agosto). El día 4 actuó el Coro Joven y ayer, 5 de agosto, le llegó el turno a Cimafunk. Mañana domingo el público podrá disfrutar de la Orquesta la Reina y el lunes 8 de La La La Love You y Coque Malla.

La diversión seguirá con El Columpio Asesino y Brothers in Band (9 de agosto), Happening y RVFV (10 de agosto) y Crystal Fighters y Califato (11 de agosto). Al día siguiente, el doce, estarán en el escenario Ladilla Rusa y Los Berrones; el 13 de agosto será eel momento de Strad y Rodrigo Cuevas y, el domingo 14, Assia, después de los Fuegos. El Teatro Jovellanos acoge la representación del musical "La Jaula de las Locas", hasta el14 de agosto. Inspirada en la popular obra francesa "La cage aux lolles", el montaje se basa en la versión revival de Broadway del 2010. Los directores del espectáculo son Àngel Llàcer y Manu Guix (conocidos entre otras cosas, por su participación en OT como profesores). "Esperamos llenar", asegura Llàcer, quien además de dirigir comparte el papel de protagonista de Albin "Zaza" con Ivan Labanda. Se trata de "una función reivindicativa" que ofrece durante dos horas "una mezcla de emociones". En total son 24 artistas y ocho músicos los que forman el elenco de "La jaula de las locas". El dramaturgo, actor, director escénico y guionista Maxi Rodríguez (Mieres, 1965) será el encargado de dar el pregón el próximo domingo 7 de agosto. El 14 volverá la magia de los Fuegos Artificiales, con la pirotecnia valenciana de Ricardo Caballer. La Semana Grande finalizará el día 15, día de la Virgen de Begoña, con la tradicional danza prima y el Restallón. La fiesta y la música se viven durante toda la Semana Grande en la Calle con la programación de “Arte en la Calle” de Festejos, pensada para gustar a todo tipo de públicos. Conciertos de la Semana Grande de Gijón 2022 (Poniente) 8 de agosto, lunes: Coque Mall a. 23.00 horas

a. 23.00 horas 9 de agosto, martes: Brothers in Band . 23.00 horas

. 23.00 horas 10 de agosto, miércoles: RVFV . 23.00 horas

. 23.00 horas 11 de agosto, jueves: Crystal Fighters . 23.00 horas

. 23.00 horas 12 de agosto, viernes: Los Berrones y Banda de música de Pravia . 23.00 horas

. 23.00 horas 13 de agosto, sábado: Rodrigo Cuevas . 23.00 horas

. 23.00 horas 14 de agosto, domingo: Orquesta Assia. 23.00 a 23.45 horas y 00.30 a 02.30 horas Conciertos de la Semana Grande de Gijón 2022 (Plaza Mayor) 8 de agosto, lunes: La La La Love You . 21.00 horas

. 21.00 horas 9 de agosto, martes: El Columpio Asesino . 21.00 horas

. 21.00 horas 10 de agosto, miércoles: Happening. Rock en familia . 21.00 horas

. 21.00 horas 11 de agosto, jueves: Califato 3/4 . 21.00 horas

. 21.00 horas 12 de agosto, viernes: Ladilla Rusa . 21.00 horas

. 21.00 horas 13 de agosto, sábado: Strad, El Violinista Rebelde . 21.00 horas

. 21.00 horas 14 de agosto, domingo: Strad, El Violinista Rebelde. 21.00 horas