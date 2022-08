No a todos los vecinos del Piles les suena bien la música de la renaturalización del río que proyecta el Ayuntamiento de Gijón y que acaba de conseguir el aval económico de Europa con una aportación de 2,8 millones que garantizan que el proyecto salga adelante. Si desde la asociación vecinal de Viesques se espera con ilusión que pase ese año y medio que tardará en fluir de manera natural el agua en un cauce sin hormigón –incluido el del anillo navegable– desde la asociación de La Guía hay muchas más incertidumbres que esperanzas puestas en este proyecto.

Para quien está a favor de este plan de renaturalización "el cambio resultará beneficioso a largo plazo", mientras que sus detractores recuerdan que "hay que tener claro que añadir cosas verdes no es renaturalizar".

Luis García, actual presidente de la asociación vecinal de Viesques, reconoce que ya desde un principio "y tal y como nos lo explicaron en la presentación que se hizo, el proyecto nos pareció bien". Para el líder vecinal, "la renaturalización significa mucho en el barrio", y considera que, "ya se están empezando a palpar las primeras sensaciones positivas entre el vecindario". Hay algún pero. "A largo plazo se conseguirá que todo esté mucho más natural pero el cambio que más afectaría al barrio sería llevar a cabo la medida de ampliación del puente de La Coría", explica García. La Fundación Biodiversidad, la entidad a la que se presentó el proyecto para conseguir fondos europeos, excluyó esa medida de su plan de financiación al entender que es ajena a la renaturalización. El gobierno local no lo entiende así y asumirá la obra con fondos propios el año que viene.

Una mirada distinta sobre el proyecto la da Paulino Tuñón, presidente de la asociación vecinal de La Guía, quien desde siempre se ha mostrado muy crítico con este plan. "La renaturalización va a producir efectos contrarios a los que se contemplan", afirma. "Para empezar, el río tiene que estar limpio y no lo está porque nunca nadie se ha tomado en serio limpiar el cauce natural del río. Poner unas cosas verdes no es renaturalizar", sentencia. Tuñón afirma "no encontrar beneficio con la renaturalización ya que, aunque suene muy bien, realmente no hace falta cambiar el cauce de un río para que mejore" y aboga por que se haga una "ecología justa cuidando la limpieza". La división de opiniones del movimiento vecinal se deja ver también en otros colectivos, desde el aplauso ecologista al no del Grupo Covadonga.