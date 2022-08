César González Rodríguez (Gijón, 1978) es el secretario de organización del PSOE local, sumido en un debate interno sobre si Ana González debe repetir como candidata a la Alcaldía. Reconoce que su partido afronta semanas intensas y hace un llamamiento al diálogo.

–¿Habrá primarias en septiembre para elegir candidato a la Alcaldía?

–No necesariamente. Lo que dice el reglamento es que una parte de la militancia puede pedir que se abra un proceso de primarias, con un 50% de firmas.

–¿De qué depende que las ­haya?

–Básicamente de la militancia, que decide si se abre o no ese proceso, aunque también puede abrirse de manera automática si la Alcaldesa decidiera no continuar.

–Ha reiterado que quiere seguir.

–Y está en su derecho, los estatutos también la amparan. No es un asunto que Ana nos haya anticipado, pero tendremos que abordarlo más pronto que tarde.

–¿Debe trasladarlo a la ejecutiva?

–La Alcaldesa es miembro nato y éste, como tantos otros asuntos que abordamos, es un tema muy importante para la ciudad.

–¿Se ha enterado de esas intenciones por la prensa?

–Bueno, eso no tiene mayor importancia. Es cierto que Ana González lo ha comentado en los medios, incluso ha dicho que ya se lo había trasladado al secretario general de la FSA, Adrián Barbón, y eso en cierta forma es lógico puesto que a fin de cuentas fue una candidata respaldada por la dirección regional. Aunque las formas son importantes, a veces, hay que restarles importancia.

–¿Es la candidata que ofrece mejores expectativas electorales al PSOE?

–Creo que Gijón necesita talante y talento para afrontar los importantes retos que tenemos por delante. Como bien dice nuestra Alcaldesa, esta ciudad necesita innovar y arriesgar tras años terribles. Y en ese empeño ha de estar todo el partido, en establecer esos caminos de transformación y cambio para poner a Gijón en el lugar que le corresponde

–¿Tratará la ejecutiva de convencerla para que no opte a la reelección?

–Bueno, ella también es ejecutiva, forma parte de ese órgano. La política ha de ser ante todo honestidad y hay que ser capaces de hablar de todo y escuchar todo, lo bueno y lo menos bueno. La compañera Ana González ha hecho en estos años un trabajo ímprobo de contención en una época muy difícil. Ahora toca analizar a fondo, con datos sobre la mesa, en qué momento estamos y cuál es el camino a seguir, sin apriorismos. Adrián Barbón recomendaba hace unos días reflexionar. Y cuando las decisiones que uno toma afectan a tanta gente es necesario que esa reflexión sea colectiva. No hay que reflexionar solamente sobre apetencias o percepciones personales, sino sobre datos concretos y tangibles. Si queremos mejorar, como es nuestra obligación, debemos ser capaces de hacer un análisis crítico de nuestras fortalezas y debilidades. Y el diálogo es siempre la mejor receta.

–¿Se plantean que Ana González opte a otro cargo para que no repita como candidata?

–Los alcaldes o alcaldesas no nacen con esa condición. Es cierto que Ana González venía de desempeñar importantes cargos en los gobiernos de Zapatero y Javier Fernández. Sin duda ha demostrado su capacidad de adaptación en las tres escalas de la vida política: la nacional, la regional y la local. Y estoy convencido de que, sea cuando sea, será capaz de afrontar cualquier reto con la misma contundencia que ha sido capaz de llevar este ayuntamiento.

–¿Han hablado de este asunto con Adrián Barbón?

–Cuando desde la dirección regional se plantea un proceso de reflexión y escucha activa, entendemos que se hace tanto en clave personal como colectiva. La relación con la dirección regional es excelente. Hay un diálogo fluido. Ellos saben que las decisiones de Gijón se toman en Gijón, que por ser una ciudad de capital importancia, lo que aquí suceda, afecta directamente a lo que pasa en toda Asturias.

–¿Si se recogen firmas, la ejecutiva apoyará a la Alcaldesa?

–Hay errores que no deben repetirse. En un proceso de primarias, los órganos de dirección no debemos apoyar a nadie.

–En otros países, el proceso de primarias está más normalizado.

–Es lógico que así sea y aquí llegaremos a eso con el tiempo. No podemos dotarnos de mecanismos que nos hacen más democráticos y luego rasgarnos las vestiduras por usarlos. Se elige a la persona que es adecuada para un momento y unas circunstancias determinadas, pero si esas circunstancias cambian, hemos de ser capaces de escuchar y analizar con los datos adecuados.

–¿Qué cuestionan de la acción del gobierno local?

–Lo que está en cuestión ahora y lo que toca abordar es el futuro. La gestión es importante, pero no te garantiza el respaldo electoral. Además, este mandato ha estado marcado por la excepcionalidad de la pandemia y hay retos pendientes que, junto con otros nuevos, hay que analizar en un contexto distinto al de hace cuatro años. A partir de ahí, cada militante tendrá su opinión sobre qué persona puede ser la idónea para encabezar la candidatura.

–Si valoran positivamente la acción de gobierno, ¿por qué cuestionan a quien la encabeza abriendo la posibilidad teórica de que haya primarias?

–La posibilidad teórica no la abrimos nosotros, la abre el propio reglamento. Y nosotros lo que detectamos en la última asamblea y lo que estamos detectando es que hay militantes que consideran que no es la opción más adecuada, igual que hay otros que la defendieron. Hay una diferencia de pareceres que nosotros no obviamos y sabemos que está ahí. A partir de este punto, decimos que, en el PSOE, la militancia tiene la última palabra, ya sea por acción o por omisión. Si ella está en disposición de repetir y un grupo de militantes recoge el 50% de las firmas, no pasa nada, vamos a un proceso de primarias. Que no se recogen esas firmas y ella quiere continuar, tampoco pasa nada: no habrá primarias.

–¿Hay diferencias en cuestiones como el Muro?

–Compartimos el objetivo político que es ir ganando espacio para el peatón, con diálogo y pasos firmes.

–Dice que en la última asamblea hubo personas que abiertamente le pidieron a González que no siga.

–Efectivamente. Y eso hay que normalizarlo porque tanto derecho tiene una militante a decir que quiere continuar como otro a decir que no le gusta su gestión y a pedirle que no continúe. A ambos les amparan los estatutos. Nadie debería rasgarse las vestiduras ante una opinión diferente a la suya. En este partido, la militancia tiene siempre la última palabra.

–¿Hay quien ha pedido ya esas primarias?

–Sí. Un grupo de militantes ha formalizado una consulta para saber cuáles son los pasos a seguir.

–¿Y ya tienen candidato?

–Son momentos distintos. Lo primero es saber si va a haber primarias y sólo después se presentan candidaturas. De igual forma que si la Alcaldesa decide volver a presentarse, eso no le hurta el derecho a la militancia a pensar distinto y a querer abrir un proceso para opinar.

–¿Puede haber varios candidatos?

–Tantos como la militancia considere. Si por algo se ha caracterizado el PSOE es por tener cantera.

–¿No teme que una confrontación les pase factura en las municipales?

–Los mecanismos que nos hacen más democráticos no pueden leerse como una confrontación, como un «conmigo o contra mí». Por eso, lo más importante, y en lo que debemos estar de acuerdo todos, dentro y fuera de la organización, es que a los procesos electorales es necesario llegar con los mejores equipos posibles, con personas que empaticen con la ciudad, que sean capaces de asumir aciertos y errores, de dialogar y buscar consensos, de abandonar la crispación constante. Y esto ha de valer por igual para mi partido y para cualquier otro. Nos ha tocado vivir un momento histórico en el que hemos de pensar en la ciudad y sus gentes, ponernos a pie de calle y no con las gafas de realidad virtual que a veces tanto se estilan desde los despachos.

–¿Teme que sume la derecha en las municipales?

–Históricamente somos una ciudad de izquierdas.

–En 2015, no fue suficiente una mayoría de izquierdas para gobernar.

–Han cambiado los protagonistas y creo que este tiempo y el ejemplo del Gobierno central ha supuesto un acicate para establecer lazos de confianza entre el PSOE y Podemos. El diálogo y la voluntad de acuerdo ha de estar siempre encima de la mesa.