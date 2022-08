Los comercios ven más movimiento por la Semana Grande, "pero un gasto contenido"

La Semana Grande ya se nota en los comercios locales por la cantidad de clientes que entran a los establecimientos, aunque los dependientes advierten de que eso "no siempre supone un gasto mayor". "Estamos recibiendo a mucha gente de fuera y eso siempre es bueno", afirma Natalia García, dueña de un local que vende productos relacionados con el té en la calle La Merced. Según cuenta, este año se está notando un incremento de las ventas. "Durante otros veranos, la Feria de Muestras nos bajaba el ritmo, pero esta vez no está siendo así", indica. Y, según observa, "se nota que vienen muchísimos más turistas, tanto de España como del extranjero". "Hay una mejoría en eso", indica.

También Emma Yllana, de una tienda de complementos en La Merced, se ha dado cuenta de eso. "Este año entran más extranjeros", destacaba la responsable del negocio, mientras atiende a una familia de turistas en busca de una bolsa para ir a la playa. Como ellos, muchos otros clientes se han decidido a comprar en el local durante esta semana y el verano en general. No obstante, asegura, los compradores se llevan artículos más baratos. "Hay más venta de productos, pero también más económicos. Hay contención", resalta.

En su tienda de ropa de la calle Domínguez Gil, Estefanía Nolasco, la dependienta con más experiencia en el local, también percibe una mayor afluencia de clientes: "Hay mucho movimiento, no solo de españoles sino también de fuera". Según cuenta, están recibiendo a una gran cantidad de compradores, incluso en los momentos en los que suele bajar la afluencia, como al volver de la playa o del vermú. "Siempre tenemos un pico de gente durante todo el periodo vacacional, pero sobre todo en agosto", remarca. Nolasco subraya que, durante este mes, suelen notar un progresivo aumento de clientes que comienza con la Semana Grande y que también coincide con los mayores descuentos de las rebajas. "Este año empezamos poco a poco, pero nos estamos manteniendo", concluye.

En la tienda de ropa y calzado donde trabaja Edith Iglesias, en la plaza del Carmen, se testa más movimiento, pero no una "gran mejora" de ventas. "Se ve bastante gente, quizás no tanto como otros años, pero no compras", dice. Según Iglesias, los paseantes entran a mirar productos y a preguntar por los precios, pero no gastan dinero, algo que asocia a los efectos de la crisis. Sobre la próxima imposición de medidas de ahorro energético, es pesimista: "A partir de septiembre, vamos a sufrir".