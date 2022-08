Gijón suma 24 proyectos para fondos europeos y aspira a otros 30 millones

Gijón suma y sigue en su persecución de fondos europeos. La presentación a una convocatoria gestionada desde el Instituto para la Transición Justa del plan de renaturalización de los patios del barrio de La Camocha y la creación de un laboratorio de permacultura urbana en el parque de Los Pericones eleva a 24 los proyectos que, de manera directa, el Ayuntamiento ha formalizado en distintas convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia desde que hace un año se abriera la senda hacia el maná de Europa. Son 24 proyectos que suman una petición de fondos europeos de cincuenta millones de euros. A los que habría que añadir la parte de cofinanciación municipal –con distintos porcentajes de financiación según las condiciones de cada acción y cada entidad convocante, para completar una ambiciosa propuesta de movilización de dinero en la ciudad que sumaría entre las dos partes un total de 60 millones de euros.

La cosecha no va mal por ahora. Muy al contrario. Gijón ha conseguido casi el pleno con sus propuestas en las convocatorias que ya tienen resolución. Aunque no siempre ha conseguido todo lo que pedía ya tiene garantizados 20 millones de euros de fondos europeos. El proyecto de renaturalización del Piles, con 2,8 millones de euros, es el último sí que se ha dado a Gijón. Igual que resultaron aprobados los planes para la zona de bajas emisiones de La Calzada y sus enlaces con la ampliación de las redes de carriles bus y bici y el impulso a un servicio municipal de bicicletas compartidas y el proyecto de movilidad "Ciudades conectadas" compartido con otras municipios de España.

También se consiguieron fondos para un plan de digitalización del comercio de la ciudad, el impulso al turismo de compras en la zona centro con rutas temáticas, un programa de sostenibilidad turística donde se ponen en valor elementos de la identidad de Gijón o las mejoras medioambientales del "Gijón ecorresiliente" para las cuencas fluviales de Viesques, Moreda y La Calzada

A esos dineros que se verán sobre las calles se suman otros que pueden pasar más desapercibidos pero que también suman, como los que tienen que ver con la mejora de los equipos técnicos del Ayuntamiento o la elaboración de la Agenda Urbana.

Por ahora Gijón solo ha recibido una denegación formal y no fue porque no gustara el proyecto. El no a los planes de mejora de la movilidad en Cimadevilla tuvo que ver con la falta de disponibilidad económica en la convocatoria. La misma en la que Gijón rascó siete millones de euros –de los 8,4 millones que pedía– para la zona de bajas emisiones a implementar en La Calzada: la primera prevista para la ciudad. Cimadevilla quedó en lista de espera. A la vuelta de la esquina está otra convocatoria similar donde hay opciones de entrar a la repesca.

De esas 24 convocatorias a las que se ha presentado Gijón solo once ya están resueltas; así que aún queda mucho campo de juego. A lo largo de las últimas semanas desde el equipo municipal que lidera Patricia García Zapico como Directora General de Innovación, se ha pisado el acelerador. Por ejemplo con la presentación de proyectos de rehabilitación para los colegios Los Campos, Príncipe de Asturias, La Escuelona, Rey Pelayo y el centro de educación especial de Castillo con una petición de tres millones de euros para cada centro. Quince millones en total. Igual que algo más de tres millones se piden para completar el plan de patios de La Camocha. A un millón y medio se aspira tanto para el proyecto de investigación agrícola de Los Pericones como para un proyecto de Emulsa de recogida separada de residuos orgánicos.

Aunque no todo lo que pide el Ayuntamiento tiene un presupuesto millonario. Todo suma. Incluso poco más de cien mil euros para trabajar con otros jardines botánicos en experiencias para los turistas que visiten el de Gijón o cincuenta mil para hacer mejoras en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur.

Todos estos proyectos son municipales: actuaciones directamente diseñadas y presentadas por el Ayuntamiento. Pero no hay que olvidar que hay iniciativas de otras administraciones que tendrán su repercusión en Gijón. Ya confirmados están los cuatro millones concedidos al Principado para el intercambiador del Humedal y el aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal. Y desde los ministerios del gobierno de España se mira a Europa para conseguir dinero, por ejemplo, para el vial de Jove o la conversión de Príncipe de Asturias en un bulevard. Luego están las convocatorias a las que se pueden presentar empresas o particulares y que también sumarán euros para ese estirón que Gijón quiere dar con los fondos europeos. A la vuelta de la esquina, las de rehabilitación de edificios.