"Si hacemos esta consulta es porque estamos por la labor de cambiar el candidato a las municipales. Queremos que nos aclaren cuál es el censo, a qué fecha se cierra y si vamos a tener acceso al mismo para pedir las firmas. Fácil no es, pero imposible tampoco". Así explica Carlos Zapico las motivaciones que le han llevado a él y a otros cinco veteranos militantes del PSOE de Gijón, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, a dirigir un escrito al partido pidiendo datos sobre la recogida de firmas para que se convoquen primarias y elegir a quien sea cabeza de cartel del PSOE en las próximas municipales.

La alcaldesa, Ana González, ha expresado su disposición a volver a encabezar la lista del PSOE en las próximas municipales. Los estatutos socialistas establecen que así será, al ser la Alcaldesa en ejercicio, salvo que más de la mitad de la militancia firme para solicitar que se convoquen primarias, a las que podría presentarse cualquier afiliado. Esto último es lo que promueven los seis veteranos militantes socialistas.

Zapico afirma que es necesario saber cómo se abre este procedimiento nuevo. Aunque el PSOE de Gijón ya optó hace años por un candidato alternativo cuando José Manuel Palacio era alcalde de Gijón eligiendo a Vicente Álvarez Areces para los siguientes comicios, el procedimiento ahora no es el mismo. Entonces, la decisión se adoptó en una asamblea. Los estatutos exigen que, para convocar primarias, firme más de la mitad de la militancia. "Queremos que se nos explique en detalle el procedimiento porque no hay experiencias previas. Y los plazos son perentorios. Tendría que quedar aclarado en los próximos días porque habría que abrir el proceso con tiempo suficiente para poder recoger las firmas", agregó el exconcejal gijonés.

Zapico recalcó que "las primarias suponen una ventaja para el partido, porque es un procedimiento democrático muy fuerte". El exconcejal admitió que en la última asamblea del PSOE de Gijón fue una de las voces más críticas con la actual alcaldesa, Ana González. Pero dicho eso, ayer se limitó a señalar que "en una análisis general, considero que no es la candidata adecuada para encabezar nuestra lista y los que firmamos (la solicitud) es porque consideramos que no reúne las condiciones para ser cabeza de lista", declinando concretar más sus motivos, dado que "eso es una cuestión para el debate interno, no para explayarnos públicamente".

Otro de los firmantes del escrito, Manuel Vallejo, apuntó por su parte que "la realidad hay que afrontarla y la visión sobre Gijón y lo que necesita Gijón no es inamovible durante ocho años porque los ciclos en política no tienen plazos fijos ni realidades estáticas". Vallejo también prefirió dejar para el debate interno en el partido cuestiones concretas, si bien resaltó que "los que hemos firmado tenemos muchos años de militancia en el PSOE, experiencia y los oídos en la calle".

Destacó que, a su juicio, es importante que haya primarias para elegir al candidato o candidata a la Alcaldía y apuntó que, "aunque vamos a ser muy escrupulosos con el cumplimiento de los estatutos, esto no es un problema de estatutos solamente ni principalmente; es pensar en la ciudad". Vallejo pide que se dé voz a la militancia para decidir ante las próximas elecciones municipales "qué es lo mejor para Gijón y lo mejor para representar al PSOE y que pueda seguir gobernado en esta ciudad como instrumento de transformación".

El escrito solicitando aclaraciones sobre el proceso de primarias, incluyendo el censo con derecho a voto –que determinará el número de firmas necesarias para forzar las primarias– lo rubrican, además de Zapico y Vallejo, las exconcejalas Teresa Ordiz y Blanca Palmero; el ex vicesecretario general del PSOE de Gijón Ángel Calvo y el exsindicalista de MCA-UGT José Luis Rodríguez Argüelles, "Patón".