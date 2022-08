"Dire Straits" revive en Poniente

"Hola, Xixón, Puxa Asturies", gritó anoche Ángelo Fumarola, miembro de "Brothers in Band", el grupo que llenó de entusiastas los alrededores de la playa de Poniente en la segunda jornada de conciertos de la "Semanona" y que se ha hecho famoso por versionar temas de los legendarios "Dire Straits". "Brothers In Band" lo dieron todo a pocos metros de la arena y no se dejaron ni un gran tema del grupo que lideraba Mark Knopfler en el tintero.

El papel de Knopfler ahora lo ocupa Ángelo Fumarola. "Me gustan desde siempre y vengo a recordar épocas pasadas. Creo que lo hacen francamente bien. Por momentos, parece que te transportan en el tiempo", afirmaba Marisol Rodríguez, minutos antes de que todo el público comenzara a llamar a Elvis al ritmo de "Calling Elvis", la primera canción que sonó ante la gran multitud que disfrutó en plena Semana Grande de "On Every Street Tribute Tour, 30th Anniversary", una actuación que recrea la última gira del grupo homenajeado. A unos metros de Marisol Rodríguez, estaba Raquel Rodríguez con su hija de diez años, Lucía Zardaín. Tenía un objetivo muy claro: "Enseñarle la música que había en mi época y mostrarle que va mucho más allá de lo que ella escucha". Clásicos como "Brothers in arms" se llevaron el mayor número de ovaciones e hicieron a Poniente vibrar como si Knopfler y compañía estuvieran ahí de verdad. "Estoy emocionada por revivir algo así", contaba Dolores Cabello, mientras a su lado, Ginés Rodríguez relataba entre risas que le hacía "sentirse más viejo". Juntos recordaban felices la ocasión en la que vieron a "Dire Straits" en directo, "hace más de 30 años", rememoraba Ginés entre las miles de personas que ayer viajaron varias décadas atrás gracias a "Brothers in Band". Fue un viaje melancólico cargado de emociones. "Las similitudes con el grupo original te hacen disfrutar de lo lindo", aseveraba María José Gutiérrez, feliz de un reencuentro con la música de su juventud.