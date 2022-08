"Tenemos que hacerle un tema a Barbón"

Olegario Méndez (1962, Tolivia, Laviana) se describe a sí mismo como una persona "sencilla, que disfruta de la vida y que quiere hacer feliz a la gente de su alrededor". Es el bajista y uno de los fundadores de la banda de rock asturiano "Los Berrones", que tocarán en Gijón durante la Semana Grande en la playa de Poniente el viernes 12 de agosto. Será un concierto especial, junto a la banda de música de Pravia.

–¿Qué tal sienta el apelativo de "clásicos"?

–No pensamos mucho en ello. Somos gente como cualquier otra. Los de nuestra edad, cuando empezamos de guajes en Tolivia, arrancaron a trabajar con 17 o 18 años, muchos de ellos en la mina. Nosotros seguimos estudiando y después vino la música, pero somos iguales que los otros que se dedicaron a otras cuestiones. Nadie pregunta a un minero si es trascendente, o a un carpintero. Creo que a músico tampoco debería.

–Hombre, han pasado de generación en generación.

–Sí, pero sin pretenderlo o sin ser conscientes. Hacemos algo que nos gusta. Por lo visto, tenemos buena predisposición para ello o talento o esfuerzo. Llámalo como quieras. Tampoco queremos entrar en eso que dicen las folclóricas de que el público nos ama. No nos presta eso. Sí es verdad que tenemos la suerte de hacer algo popular, que le gusta a la gente durante muchos años. Somos afortunados de que siga pasando el tiempo y sigamos haciendo conciertos y llenando donde vamos. De eso sí estamos orgullos, de que la gente nos respalde y nos vea como uno más de ellos.

–¿Cómo era hacer música en Asturias cuando empezaron?

–Bastante más complicado que ahora y a la vez puede que fuera, no sé si decir, más sencillo. Hacías algo y tenía una durabilidad en el tiempo. Me explico. Había gente dedicada a la música como en todas las épocas, pero costaba mucho llegar. Eso sí, si grababas un disco, ese disco tenía un recorrido, una duración en el tiempo que ahora no hay. Ahora todo es vertiginoso. Sacas un disco y a la semana, sin exagerar, ya está, ya pasó de moda. De aquella, creo que se paladeaba un poco más. Ahora no hay un poso, lo nuevo siempre se impone a lo antiguo.

–¿Habrá clásicos de aquí a unas décadas?

–Sí, supongo que sí pero se verán de otra manera. De la mayoría de cosas que suenan ahora si haces una encuesta por la calle te dirán que escuchan a Rosalía o a C. Tangana. Si les dices que canten una canción, no sé cuanta gente será capaz hacerlo. Los conocen y tienen un éxito fulgurante de la hostia, pero no sé si habrá alguna canción que vaya a quedar, que sea cantable durante generaciones. A la velocidad que está cambiando todo, creo que es inimaginable lo que puede pasar de aquí a diez años. Igual la música es más virtual, más colaborativa, pero a saber.

–Tocan con la Banda de Música de Pravia. ¿Qué van a ver los gijoneses en Poniente?

–Este formato lo hicimos un par de veces y fue satisfactorio para la gente y para nosotros. Es una manera de enfocar los temas clásicos y algunos nuevos con una dimensión diferente. Con la Banda, que son todo instrumentos de viento, agarra una dimensión más épica. Tino Cuesta, el director, hizo un trabajo excepcional con los temas. Quedó un concierto que va a ser muy chulo, para recordar. Suena nuevo, a pesar de ser canciones conocidas.

–¿Esperan miles?

– Ya estuvimos en Poniente hace años y vinieron cerca de 15.000 personas. Esos tiempos no se si volverán, pero sí que esperamos mucha gente y que los que vayan lo pasen bien. Nos gusta que el público participe. Las canciones no son solo nuestras. Las hacemos, pero pasan a ser de la gente, que son los que cantan y le dan vida.

–¿A qué político asturiano le dedicarían un tema como aquel de "Vicentón" que le hicieron a Areces?

–Por cargo que ocupa, tendríamos que dedicarle una a Adrián Barbón, que para eso es nuestro vecino y le conocemos (risas). En aquel tiempo, era importante decir que hubiera sido importante que el presidente del Principado, que llegó ahí con unas expectativas tan buenas y tan grandes, hubiera hecho cosas importantes por la oficialidad de la Llingua y la cultura asturiana. Quedó en terreno de nadie y acabamos en la anécdota. Le gustaba inaugurar grandes ferias y estar comiendo por ahí más que apoyar algo que ilusionaba a mucha gente. Tenía carisma, mayoría, pero bah, quedó ahí. En ese momento, la canción tenía ese sentido. Ahora, lo que te digo, a Barbón, que a lo mejor le pasa algo de lo mismo aunque no tiene tanta mayoría.

–Pues el paseo de Poniente se llama ahora paseo del alcalde Vicente Álvarez Areces.

–¡Vaya! ¡Está bien! Seguro que en Gijón hay mucha gente que puede estimar todo lo que hizo, pero muchos asturianos quedamos defraudados por lo poco que hizo a nuestro juicio por el asturiano y por nuestra cultura.

–Su gira se llama "Tour Año 1 D. C.", por el covid. ¿Se confirma que no hemos salido mejores tras la pandemia?

–Sí, al final fue todo lo contrario. Siempre que hay mensajes tan optimistas digo ay madre mía, eso no es así ni de coña. Pasó con esto. Lo primero que hicimos nada más salir de la pandemia fue mandar a tomar por culo a los médicos, las enfermeras y dependientes de comercios. A todos los que bregaron para que nosotros pudiéramos estar encerradinos. A esos fue a los primeros que dieron por saco.