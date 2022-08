"Happening" enseña el rock a los más pequeños

Los éxitos de músicos históricos como "The Beatles" o "The Rolling Stones" volvieron ayer a sonar en directo ante muchos seguidores. Algunos ya lo habían vivido en su juventud y otros los disfrutaron por primera vez porque fue un espectáculo dedicado a los más pequeños. "El rock and roll no es para los niños", gritó Sergio Aparicio, líder del grupo "Happening", durante la actuación que anoche protagonizó en la plaza Mayor.

Las primeras filas del público tenían clara la respuesta a la afirmación de Aparicio: "¡No!". El eco de las voces dejaba entrever que la multitud destacaba por su corta edad. Y es que el público de la banda vallisoletana es muy tierno. "Happening" irrumpió frente al Ayuntamiento con la melodía de un clásico: "Seven Nation Army". El tema de "The White Stripes" iniciaba un concierto en el que la música iba de copiloto para ceder el paso a la didáctica, con la que se buscaba inducir a los más pequeños en la cultura "rocanrolera". "En casa somos todos rockeros e intentamos que nuestro hijo también lo sea", apuntaba Begoña Sánchez junto a su hijo, Víctor Madruga, que con la inocencia que le corresponde a sus cuatro años aseguraba tener "muchas ganas de venir", mientras hacía con sus manos el icónico gesto del rock and roll. El recuerdo de Chuck Berry era el siguiente en atestar la plaza Mayor, en la que el público infantil correteaba por cada rincón al ritmo de "Go, Johnny Go!". Los pequeños cantaban y bailaban haciendo notable la afición que sus padres les transmiten. Uno de ellos era José Carlos Friera, que considera "fundamental que el rock and roll viaje de generación en generación". El reflejo de sus declaraciones era la multitud de niños que le rodeaban. Entre ellos, Telma Coronas, de siete años, decía que venía "solamente a pasarlo genial" a un concierto en el que el rock and roll educó a los más pequeños.