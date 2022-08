"Fue un referente, nos marcó el camino", dicen los escritores asturianos

Los escritores asturianos defendieron ayer en bloque a quien entienden como una escritora que "marcó el camino" a toda una generación de escritores, en palabras del autor Manuel García Rubio, que ve en Gómez Ojea a una "referente nacional". "En Asturias ahora hay más novelistas mujeres que hombres, y es gracias a ella", asegura el también escritor Juan Ignacio González.

González considera a la escritora como "una de las grandes referentes de la novela asturiana" y una de las figuras literarias "más importantes de las últimas décadas, con diferencia". Cree que la gijonesa, además, también ayudó a "dignificar" el género infantil y juvenil. "Entendió que no había que ‘ñoñear’ la literatura, que para llegar a los jóvenes no se tenía que escribir la típica novela juvenil", valora. Una de sus editoras en la temática juvenil, Ester Sánchez, de Pintar-Pintar, recalcó su "especial énfasis en dar protagonismo a los personajes femeninos".

"Lo que más admiré de ella fue su libertad de pensamiento, cierta irreverencia que me parece un signo de inteligencia. Era una mujer muy culta y al tiempo formidablemente ingeniosa, una combinación que no abunda", ahonda Ricardo Menéndez Salmón, que alaba la "singular voz" de la autora. "En una entrevista me contó que escribía en la cocina, mientras cocinaba, o mientras vigilaba a sus hijos. En su día me chocó, pero lo entendí años después. Para mí fue un aprendizaje de vida", añadió la escritora y periodista Ángeles Caso. La autora Pilar Sánchez Vicente, por su parte, considera a la fallecida como una "maestra de escritoras" que "contribuyó con sus obras a la genealogía del feminismo sin darse importancia". "Era amiga, feminista, laica, transgresora y la admirábamos por todo ello", concluyó el Consejo de Mujeres.