RVFV, un ídolo en Gijón

"¡Rafa, rafa!", coreaba la multitud de jóvenes que abarrotó ayer por la noche la explanada de la playa de Poniente de Gijón para disfrutar del concierto de RVFV, enmarcado dentro de la programación de la Semana Grande. "¿Cómo está mi gente del Norte? ¡Vamos a pasarlo bien esta noche!", gritó el cantante en el inicio del show, que comenzó media hora más tarde debido a problemas con su vuelo. Dio así el pistoletazo de salida a una noche repleta de reggaetón y de trap en la que los fans saltaron y cantaron al ritmo de canciones como "Trendy" o "Dice".

El espectáculo, que se anunció como uno de los más esperados por los gijoneses durante esta semana de conciertos, consiguió aglutinar a centenares de jóvenes que buscaban disfrutar de las letras del octavo artista español más escuchado actualmente. "Yo le escucho desde su primera canción", confesaba Irene Martín, que se definía como "seguidora fiel del cantante". Lo hacía minutos antes de que el almeriense irrumpiera en el escenario con la letra de "Yo no sé".

"Mirándote" y "Mi luz" Fueron algunos de los éxitos más aclamados de la noche entre un gentío entre el que se encontraba Paloma Guantes, que, según afirmaba, había visto actuar al almeriense en el festival Boombastic celebrado el pasado julio en Lugo de Llanera, y había decidido repetir. Tanto ella como su amiga Elsa López, habían venido desde Avilés para verle. "Nosotros venimos de Luanco y había tres buses llenos de gente", confesaba Miguel González, que se había acercado al concierto con sus amigos.

Durante la hora y media de concierto, el cantante entonó algunos de sus versos más conocidos, provocando las delicias del público, que le correspondió con una gran ovación. "Sin vosotros, yo no sería nadie", exclamó el artista ante los asistentes, que le correspondían coreando todas sus canciones. Entre esos fans se encontraba Irene Francisco, que se había colocado en primera fila para no perderse detalle. "Mis canciones favoritas de Rafa son "Mi luz" y "Mami". Tanto ella como los demás disfrutaron de un concierto donde no faltaron las risas y el perreo.