Los taurinos reclaman "dejar la excusa" de los desperfectos y reabrir El Bibio

Tal día como hoy, 11 de agosto, de hace 134 años llegaban a Gijón Luis Mazzantini y Rafael Guerra "Guerrita". Ellos eran los encargados de inaugurar al día siguiente la plaza de toros de El Bibio. Un coso que este año no celebrará su tradicional feria de Begoña después de que el Ayuntamiento, tras mostrar su oposición a la tauromaquia, advirtiese problemas estructurales en el coso que desaconsejaban su uso por seguridad. "El mal estado de la plaza es una disculpa, porque tenían previsto acabar con los toros por motivos ideológicos desde el principio. Primero con ‘Nigeriano’ y ‘Feminista’ (nombre de tres reses lidiadas el pasado año) y luego con esto de las obras", defiende José Manuel Moro, miembro fundador de la peña taurina David Fandila "El Fandi". Como él, el resto de taurinos echan de menos el ambiente en el entorno de El Bibio en estos días de agosto. "No tengo la sensación de estar en Semana Grande", reconoce Maritina Medio, presidenta de la Federación de Peñas Taurinas de Asturias y de la peña Miguel Ángel Perera.

Los aficionados han aprovechado las ferias próximas, como León y Santander, para saciar sus ganas de disfrutar de la tauromaquia. Y muchos piensan ya en otras citas como Bilbao, Salamanca, Palencia o Valladolid para rematar la temporada. También, claro está, en el festejo programado en Benia de Onís para el próximo 20 de agosto. "Para los taurinos es un problema relativo, porque podemos ir a ver toros a otras ciudades como así lo estamos haciendo. Pero no me cansaré de pedir a la ciudadanía que reflexione si seguimos viviendo en una democracia. El problema lo tiene la ciudadanía, no los taurinos, porque se empieza por los toros y continuarán prohibiendo más cosas", señala Ana Rodríguez, presidenta de la peña Francisco Rivera Ordóñez, "Paquirri", e integrante de la peña José Tomás.

A todos ellos, junto a otros representantes de peñas citados ayer por LA NUEVA ESPAÑA, se les hace raro recorrer la explanada que rodea el coso. "Ves, ya lo comentaron los hosteleros y poco más hay que añadir. Da mucha pena verlo vacío", lamenta José Luis Villar, de la Peña Taurina Astur. Y se les viene a la mente otras épocas en las que Gijón estuvo sin toros: 1915, durante la Guerra Civil (se recuperaron en 1941) y en 2020 por la pandemia. "Estamos todos que nos falta algo. Es como si quitas la Feria de Muestras. La riqueza de Gijón siempre estuvo en que había de todo en verano, como toros, hípico, feria, Sporting... una variedad en la que cada uno iba a lo que le gustaba. Esto es una pérdida para la ciudad", aporta Alberto Álvarez, de la peña "El Fandi".

Los taurinos señalan en una única dirección. "Esto se arregla fácil. Si hay un cambio de gobierno en la ciudad", considera Maritina Medio. Y en una línea similar se pronuncia José María Mendoza, presidente de la peña Eduardo Dávila Miura. "Lo está notando la hostelería, los hoteles... porque son muchas las personas que venían desde otros sitios de Asturias y de España a Gijón que ahora no vienen. Nosotros fuimos a gastar el dinero a Santander", estima Mendoza, que lamenta que la Alcaldesa, Ana González, "está dejando Gijón como un solar; no piensa en la ciudad y el sentir general es que toda la ciudad está en su contra".

Además, todos ellos cargan duramente contra el informe que justificó el cierre de la plaza. "No me creo el informe, porque el arquitecto municipal dio el visto bueno poco antes de la feria pasada", argumenta Mendoza. "Si no hubiese sido seguro, hubiera sido una irresponsabilidad permitir celebrar la pasada feria de Begoña", añade José Luis Villar. "Si eso fuera cierto, la obligación del Ayuntamiento es acometer las obras de inmediato y no dejar que se deteriore la plaza, que está considerada Bien de Interés Cultural, pero es una excusa", resalta Maritina Medio, mientras todos critican "la guarrada" del cartel sucio y desenganchado que cuelga de la puerta principal del coso.

Pero la afición no pierde la ilusión por llevar a cabo distintas iniciativas e intentar mantener cierta normalidad. La peña Miguel Ángel Perera, por ejemplo, celebra hoy el pregón taurino, a cargo del periodista taurino Miguel Ángel Yáñez. Será en el Hotel NH a partir de las 20.15 horas. Pero el objetivo común "es volver a tener toros en 2022 en Gijón, sea como sea".