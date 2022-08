Barbón expresa el respaldo de la FSA a Ana González para que repita como candidata a la Alcaldía

El presidente del Principado, Adrián Barbón, dio hoy un espaldarazo público a la alcaldesa de Gijón, Ana González, ante el proceso abierto en la Agrupación Socialista de Gijón, a instancias de veteranos militantes, para propiciar un cambio en la cabeza de cartel en las próximas elecciones municipales. «Quiero dejar una cosa clara, porque ese es el posicionamiento de la FSA. Lo resumí en estabilidad, experiencia y esperanza. Y quiero dejarlo claro, igual que dije aquello de la reflexión, en la misma rueda de prensa –que por cierto veo que nadie la escuchó– dije una cosa muy clara: el Alcalde o Alcaldesa que quiera repetir, tendrá el apoyo expreso de la Federación Socialista Asturiana. Queda claro. Pero todos. Cuando yo en aquella rueda de prensa después de la ejecutiva (de la FSA) invité a la reflexión a nuestros candidatos hoy y alcaldes y alcaldesas, añadí una coletilla, ‘y, por supuesto, todos los alcaldes y alcaldesas que decidan optar, tendrán el apoyo de la Federación Socialista Asturiana. Lo que no quita, evidentemente, para que se tengan que cumplir los estatutos».

Barbón recalcó que «la FSA, y nuestra Comisión Ejecutiva Autonómica, como no puede ser de otra manera, cuando un alcalde o alcaldesa decida repetir, siempre los va a apoyar, porque es nuestro deber si queremos garantizar esa estabilidad, esa experiencia y esa esperanza».

Barbón pronunció estas palabras con la alcaldesa, Ana González, a su lado, al inicio de la visita institucional que el presidente regional hizo hoy a la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Aunque no aludió expresamente, sus palabras sirvieron de respuesta a lo manifestado por miembros de la ejecutiva socialista de Gijón, que se habían quedado sólo con la primera parte de la frase pronunciada en su día por Barbón, pidiendo que esa reflexión que pedía a los alcaldes y alcaldesas en ejercicio respecto a si iban a decidir repetir como cabeza de cartel, en el caso de Gijón debería de ser una reflexión colectiva en el seno de la Ejecutiva local, no sólo una reflexión de la Alcaldesa.

En cuanto a la alusión al cumplimiento de los estatutos, viene al caso después de que seis veteranos militantes gijoneses impulsen la recogida de firmas para forzar primarias. Sólo si las piden más del 50% de los afiliados de la Agrupación Socialista de Gijón al corriente de pago de sus cuotas, habrá primarias para elegir candidato o candidata a la Alcaldía. Es la única excepción prevista por los estatutos socialistas para que la Alcaldesa no sea automáticamente candidata en las próximas elecciones municipales.

Respecto a esa reflexión colectiva que planteaba la ejecutiva socialista gijonesa, en la reunión que ayer se celebró en la Casa del Pueblo se mantuvieron las posturas iniciales; la Alcaldesa ratificando su disposición a volver a ser candidata y los miembros electos de la ejecutiva local decidida a poner en marcha la recogida de firmas, facilitando espacio en la sede local para que los impulsores de la recogida de firmas procedan.

El secretario general de los socialistas gijoneses, Monchu García, apuntó ayer tras la ejecutiva que «todos los procesos democráticos fortalecen, el tema es respetarnos como compañeros, como organización».

Barbón advirtió esta mañana que el «el barullo siempre pasa factura (en las elecciones), es algo que sabemos los partidos; los partidos que muestran una debilidad desde el punto de vista de la división y la hacen extensible o visible, siempre pasa factura. Por eso, siempre decimos, a todos los compañeros y compañeras, que si algo aprendimos la lección, es que tenemos que estar unidos, por eso ganamos las generales de 2019, por eso ganamos las autonómicas del 19 y las elecciones municipales del 19, porque supimos estar unidos en torno a un proyecto común».

Barbón también indicó que «los ciudadanos de Asturias no perdonarían jamás que haya personas dentro de nuestro partido que estén hablando de asuntos internos hacia afuera, porque lo que le preocupa a la gente es encontrar empleo, llegar a fin de mes, que la inflación no le devore la subida que está pactada en el convenio; eso es lo que le preocupa a la gente y no otras cosas».

También recordó que «en Gijón, en el año 2019 recuperamos la Alcaldía, las elecciones del 2015 las habíamos perdido el Partido Socialista porque nos habíamos desconectado de la ciudadanía gijonesa. Yo lo que quiero y creo es que ahora no nos podemos desconectar de la ciudadanía gijonesa. Por tanto, no hablemos de nuestros problemas y nuestras cuestiones» si no de los problemas de la ciudadanía. Una reconexión que en el caso de Gijón atribuyó a Ana González: «no lo creo yo, lo creen los resultados de 2019, ¿quién ganó las elecciones de 2019 en Gijón? La candidatura de Ana González. Es un hecho objetivo. Teníamos 7 concejales en 2015 y subimos a 11 con una candidata que se llama Ana González».