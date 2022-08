La FSA llama "a la responsabilidad" y comunica la crisis a la dirección federal

La Federación Socialista Asturiana (FSA) difundió ayer un comunicado en el que llama a "la unidad, la estabilidad y la responsabilidad" y a respetar los estatutos del partido aprobados bajo el impulso de la militancia en el cambio del año 2017, donde se fijaron claramente las normas a seguir, "otorgando procedimientos y mecanismos para garantizar los derechos de la militancia". Lo hizo ante la profunda crisis abierta en la Agrupación Socialista de Gijón, donde un grupo de militantes tienen intención de recoger firmas para forzar que haya primarias para elegir el candidato socialista a la Alcaldía en 2023, al cuestionar la idoneidad de la actual regidora, Ana González, para repetir en el cargo. Las primarias sólo se podrán convocar si firman más de la mitad de los militantes gijoneses.

La FSA, que ya ha comunicado a la dirección federal del PSOE lo que está aconteciendo en Gijón, se pronunció al respecto después de que su secretario general y presidente asturiano, Adrián Barbón, hiciera circular, a través de la red social Twitter, varios mensajes con alusiones implícitas a la fractura en la mayor agrupación del partido en Asturias, aunque sin citarla expresamente: "Desde que asumí la Secretaría General de la FSA-PSOE en un proceso de cambio allá por el 2017, siempre he hablado de la ciudadanía y sus problemas reales, no de debates internos, del ombliguismo, que en nada beneficia a la vida de la gente", indicó Barbón, recordando que ante los difíciles momentos que está viviendo la ciudadanía por la inflación "los partidos políticos tenemos la obligación de dar respuestas a la gente, no crearles más problemas". En un tercer tuit, Barbón señaló que "un partido unido que ofrezca estabilidad, experiencia y esperanza a la ciudadanía. Ése es nuestro camino".

Horas después, la FSA enviaba la nota oficial en la que apuntaba que "sería preferible que los debates sobre cuestiones internas se circunscriban a ese ámbito, evitando así trasladar a la opinión pública una imagen que no se corresponde con la que ha de ofrecer nuestro partido en la ciudad". Al mismo tiempo lanzaba un mensaje pidiendo que los socialistas "debemos centrar todos nuestros esfuerzos en lo importante: dar respuesta a los problemas de la gente". "En este contexto, es aún más importante la unidad, la estabilidad y la responsabilidad. Esas fueron las señas de identidad del 33 Congreso de la FSA-PSOE y esas son las premisas esenciales para construir un proyecto político capaz de ofrecer soluciones y generar confianza y esperanza en la ciudadanía para superar este periodo lleno de dificultades que nos ha tocado vivir. Hay otras dos conclusiones importantes de nuestro último Congreso: los socialistas y las socialistas debemos mostrar humildad y tener capacidad de aprender de los errores cometidos. Solo así es posible avanzar", añade.

Dos concejales afines a Ana González tomaron ayer la palabra. El edil de Obras Públicas, Olmo Ron, indicó que "se está mirando demasiado hacia el interior, cuando los ciudadanos lo que quieren son soluciones a los problemas cotidianos". "En eso hay que volcar todos los esfuerzos y estamos a menos de un año de las elecciones", añadió. Ron señaló que desde la ejecutiva local han llegado a ofrecer a la Alcaldesa un puesto en el Senado por designación autonómica (algo que dependería de una votación en la Junta General) y conseguir así que renuncie a repetir como candidata, opción que negó rotundamente horas después el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García. "No tenemos esa capacidad. Es imposible. Quien lo plantea sabe que es mucho más cercano a su competencia, que forma parte de la comisión ejecutiva autonomía. La ejecutiva local no tiene ninguna competencia en ese ámbito", dijo. Respecto a la oferta de otro cargo a la Alcaldesa, Ron indicó: "Por suerte nosotros tenemos una profesión y el día en que dejemos esta responsabilidad institucional volveremos a nuestra profesión. Pienso que hay que servir a lo público, no volver a la vieja política de vivir de lo público". "Sería inadmisible que la dirección política esté orientando a este grupo de militantes que quieren recoger firmas", remató.

También habló la edil de Urbanismo, Dolores Patón. "El daño está hecho, están destrozando el partido en Gijón, con Ana o sin Ana están haciendo media campaña a la derecha y los responsables serán los miembros de la ejecutiva local". "Siento que se está haciendo un daño terrible al PSOE en Gijón y de rebote, en Asturias", indicó. "Los que están detrás de todo esto son gente a la que respetamos, porque han sido parte de la política que se ha hecho en esta región y en esta ciudad, pero durante estos cuatro años, salvo honrosas excepciones, jamás se les ha visto en ningún sitio defender a la Alcaldesa, si no más bien hablar mal de ella y del equipo de gobierno", remató.