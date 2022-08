El PSOE se abre al proceso para relevar a la Alcaldesa y el gobierno local se quiebra

Arropada por siete de sus diez concejales (todos a excepción de Marina Pineda, Natalia González y José Ramón Tuero) la alcaldesa de Gijón, Ana González, llegó ayer a la Casa del Pueblo para una histórica reunión de la comisión ejecutiva del PSOE local, convocada de urgencia, como avanzó hace dos días LA NUEVA ESPAÑA, ante la petición de un grupo de militantes de conocer el procedimiento para organizar unas primarias que permitan elegir al candidato a las elecciones municipales de mayo. Lo hizo reivindicando su derecho a optar a esa reelección. Pero en frente se encontró a una dirección decidida a poner en marcha la recogida de firmas que posibilite esas primarias en la formación, que escenifica de nuevo la profunda división interna que es incapaz de superar desde hace años. "Estar con los compañeros y compañeras siempre es agradable", se limitó a valorar la regidora tras la ejecutiva, que se prolongó durante cerca de hora y media y en la que se exigió apagar los móviles.

Desde el otro lado, el secretario general del PSOE gijonés, José Ramón García, Monchu, defendió que, tanto las intenciones de González como las de los militantes que quieren un cambio, están recogidas en los estatutos del partido. "Todos los procesos democráticos fortalecen, el tema es respetarnos como compañeros, como organización. Y hacerlo bien y poner en valor la herramienta democrática. Todo es a sumar y fortalecer", indicó García. Mientras, desde la Federación Socialista Asturiana se seguía con estupefacción lo que estaba ocurriendo en su mayor agrupación local.

Los miembros de la ejecutiva de García fueron llegando a la Casa del Pueblo poco antes de las siete de la tarde a cuentagotas. Algunos andando y otros en taxi. Y varios en pantalón corto (incluso en chanclas) por el intenso calor. El punto principal de la cita (y casi único) era resolver la petición del grupo de históricos militantes que quiere firmas para primarias (Carlos Zapico, Manuel Vallejo, Teresa Ordiz, Blanca Palmero, Ángel Calvo y José Luis Rodríguez, "Patón"). García reconoció que desconoce qué plazos hay para reunirlas, pero sí dejó claro que se habilitará un espacio en la Casa del Pueblo para facilitar la labor. Y que está previsto que el lunes o martes de la próxima semana se den las fechas desde Madrid, así como el modelo de ficha que deberán rellenar quienes deseen abrir la puerta de salida a la Alcaldesa. "Somos una fuerza política de diálogo, lo tenemos en nuestro ADN. Y nos gustaría que los proponentes, la Alcaldesa y la FSA tuvieran un diálogo", subrayó García, que destacó su deseo de que el proceso se resuelva rápido y así poder centrarse "en construir un proyecto de futuro para el Gijón de las próximas décadas".

El líder local fue prudente a la hora de hablar sobre sus expectativas ante la recogida de firmas. "No sé si habrá primarias", expuso. Y añadió: "No me molesta que las haya". Aunque eludió responder a si él firmará ("no creo que sea relevante ahora"). Eso sí, dejó claro que el PSOE "es un partido con cantera y gente con aspiraciones hay unos cuantos". No desveló ningún nombre ni dio pistas al respecto. En su defensa de las primarias, Monchu García reflexionó sobre que "hay quien tiene miedo a estos procesos". "Pero absolutamente todos, Sánchez, Barbón, Ana González y yo mismo, estamos aquí porque la militancia ha hablado", aseveró.

También restó importancia al hecho de que la Alcaldesa acudiese arropada por los concejales Manuel Ángel Vallina, Carmen Saras, José Luis Fernández, Olmo Ron, Dolores Patón, Santos Tejón y Salomé Díaz Toral. Todos ellos se quedaron a la puerta de la Casa del Pueblo, esperando para recibir a Ana González tras la reunión de la comisión ejecutiva. "Cada uno viene con quien quiere. No sé si tiene valor especial que venga acompañada. (José Ramón) Tuero, por ejemplo, llegó más tarde, aunque igual no hubiesen quedado para venir. Pero no le doy más trascendencia", valoró el secretario general, que recalcó que "el PSOE no es un partido de pensamiento único, sino una fuerza muy viva". Y que ahora afronta semanas de gran tensión a cuenta de un proceso inédito.