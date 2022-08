Barbón, por carta a los militantes: "Se pueden perder las elecciones"

El secretario general de la FSA, Adrián Barbón, envió el pasado jueves a todos los afiliados del partido en Asturias un correo electrónico en el que advierte del riesgo de perder las elecciones por el deterioro de la imagen del PSOE al airear los debates internos del partido. En la misiva, Barbón no hace mención expresa a la fractura del PSOE gijonés, pero da a entender que se refiera a la misma al aludir a los debates que se están produciendo "en los últimos días a través de los medios de comunicación".

Seis veteranos militantes del PSOE de Gijón han dado el primer paso para intentar forzar primarias para elegir al cabeza de cartel del PSOE en las próximas elecciones municipales, al considerar que la Alcaldesa, Ana González, no es la mejor alternativa. La ejecutiva local del PSOE de Gijón abordó el pasado jueves el asunto con la propia regidora, tras lo que su secretario general, Monchu García, ofreció una rueda de prensa, señalando que amparaban el derecho de esos afiliados a recoger las firmas.

El mismo día, en el correo remitido a los afiliados, Barbón apuntaba que sus derechos están garantizados por los Estatutos, pero que "eso no puede suponer deteriorar la imagen pública del PSOE ni su fortaleza electoral. Los ciudadanos, lo sabemos bien, castigan electoralmente las divisiones que se hacen conocidas, los debates internos convertidos en un espectáculo público. Ése siempre es el mejor camino para perder las elecciones".

El líder de la FSA no se para ahí, si no que en su comunicado a los militantes hizo referencia a los riesgos de socavar liderazgos poniendo como ejemplo lo acontecido con Pedro Sánchez: "No hay más que recordar lo que sufrió nuestro Secretario General y hoy Presidente Pedro Sánchez, en las elecciones de 2015 y 2016, cuando se hizo público el cuestionamiento permanente a su liderazgo. Al final, aquellos comportamientos debilitaron electoralmente a nuestro partido, por suerte superado con su victoria en las primarias de 2017 y su acceso a la Presidencia del Gobierno de España en el 2018".

En lo que podría interpretarse como un aviso a navegantes ante los debates públicos sobre el partido, Adrián Barbón apunta en su misiva que los "debates deben hacerse, tal y como señalan los propios estatutos, en el ámbito interno del partido". "Un debate que no sólo no interesa lo más mínimo a la ciudadanía sino que, además, les molesta. La gente demanda de nuestro partido que estemos atentos a los problemas que tienen para llegar a fin de mes, hacer frente a los precios de la energía o la gasolina, la falta de empleo o el riesgo de perderlo. Esas preocupaciones y no otras, son las que preocupan a la ciudadanía. El mayor error que podemos cometer es convertir en públicos los procesos que deben ser internos y más cuando estamos a 9 meses de unas elecciones que se presumen complejas en toda España", indica.

En el correo enviado a la militancia, Barbón reiteró en diversos pasajes del mismo el riesgo que a su juicio produce la exposición pública de las discrepancias. "Que nuestros procesos internos no supongan, en modo alguno, debilitar la fortaleza electoral del PSOE en los diferentes ámbitos: municipal, autonómico y nacional", señala en un momento dado. En otro hizo un llamamiento a que el discurso público de los socialistas se centre en "los problemas de la ciudadanía y de las posibles soluciones que les podemos plantear y debatamos nuestras cuestiones internas o afrontemos nuestros procesos internos con la debida serenidad, cumpliendo los Estatutos del PSOE y no debilitando la imagen pública del PSOE ante la sociedad asturiana". En el correo Barbón también recuerda que fue uno de los impulsores, junto con Adriana Lastra, de que el PSOE adoptara los procesos de primarias.